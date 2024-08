Maroc: Fès - Installation des nouveaux agents d'autorité

Fès — Le wali de la région Fès-Meknès et gouverneur de la préfecture de Fès, Saïd Zniber, a présidé, jeudi à Fès, la cérémonie d'installation des nouveaux agents d'autorité nommés au niveau de la préfecture de Fès, dans le cadre du mouvement opéré dernièrement par le ministère de l'Intérieur.

Intervenant à cette occasion, M. Zniber a mis l'accent sur le cadre général qui préside à ce mouvement qui a concerné au niveau de la préfecture de Fès un total de 28 agents d'autorité, dont des chefs de cercles, des pachas et des caïds.

Il a précisé que ce mouvement s'inscrit dans le cadre du nouveau concept d'autorité prôné par SM le Roi Mohammed VI, ajoutant que ce concept est basé sur la consolidation de l'Etat de droit, la protection des équipements publics et préservation de la sécurité des citoyens, ainsi que la promotion d'un partenariat efficace avec tous les acteurs locaux et le suivi de la mise en oeuvre des programmes sociaux.

Ces fondements constituent des chantiers ouverts nécessitant un accompagnement rigoureux, en particulier de la part des responsables de l'administration territoriale qui sont appelés à faire preuve d'intégrité, d'ouverture et de sens d'écoute ainsi que d'une présence constante sur le terrain, a insisté le wali.

Il a mis l'accent également sur la nouvelle vision royale pour la modernisation du Maroc et qui se base principalement sur une approche stratégique et profonde portant sur un nouveau modèle de développement visant à satisfaire les besoins des citoyens et permettre l'émergence d'une nouvelle génération de programmes sectoriels basés sur la complémentarité tout en dotant l'administration territoriale de compétences de haut niveau.

M. Zniber a rappelé le rôle que les agents d'autorité sont appelés à jouer dans le cadre des grands chantiers que connaît le Royaume et les préoccupations du citoyen notamment dans les domaines de l'urbanisme, la mise à niveau des infrastructures de base et la dynamisation de l'activité économique et culturelle outre l'allègement des effets de la sécheresse.

Le responsable territorial a souligné que pour faire face à l'expansion urbaine que connaît la ville de Fès, il a été procédé à la création d'une quinzaine d'unités administratives.

La cérémonie d'installation de ces nouveaux agents d'autorité s'est déroulée en présence notamment des responsables des services extérieurs, des membres du corps de la magistrature, des parlementaires et des élus ainsi que de représentants des organisations syndicales et professionnelles et de la société civile.

Ce mouvement de mutation a concerné 592 agents d'autorité, soit 23% de l'effectif total de ce corps de l'administration territoriale.