Maroc: Marrakech - Installation des nouveaux agents d'autorité

Marrakech — Une cérémonie d'installation des nouveaux agents d'autorité affectés récemment dans la préfecture de Marrakech, dans le cadre du mouvement de mutation opéré par le ministère de l'Intérieur, s'est tenue jeudi au siège de la wilaya de la région Marrakech-Safi.

Lors de cette cérémonie, présidée par le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, en présence notamment des représentants des autorités judiciaires, des chefs des services extérieurs, des élus locaux et des acteurs de la société civile, il a été procédé à l'installation de 27 agents d'autorité.

Parallèlement à ces nouvelles nominations, un mouvement de mutation interne a été opéré concernant sept responsables territoriaux.

S'exprimant à cette occasion, M. Chourak a indiqué que ce mouvement de mutation s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures visant à renforcer les ressources humaines du ministère de l'Intérieur au sein de l'organe d'autorité, compte tenu du rôle central joué par cet organe dans l'application du concept de service public fondé sur les principes d'intérêt général, d'intégrité, de justice spatiale et de cohésion sociale.

Il a souligné, à cet égard, la mobilisation constante des autorités pour répondre aux besoins des citoyens, accompagner le processus de développement global du Royaume et la mise en oeuvre annuelle de la stratégie du ministère de l'Intérieur visant à préparer et à identifier périodiquement les nouvelles générations de responsables locaux à nommer dans les différentes préfectures et provinces du Royaume pour accompagner les différents chantiers de développement et améliorer la vie quotidienne des citoyens.

Dans ce contexte, M. Chourak a relevé que les agents d'autorité sont appelés à adhérer à la politique de proximité et d'ouverture à toutes les catégories sociales, à renforcer le sentiment de confiance dans les institutions, à écouter les doléances et les préoccupations des citoyens, à élaborer un modèle de développement national capable de relever les défis et les contraintes, à réaliser la justice spatiale et sociale, à renforcer le principe de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes et à s'engager vigoureusement dans les chantiers ouverts dans tous les domaines, notamment les chantiers Royaux stratégiques.

Il a également mis en exergue le rôle des agents d'autorité dans la mise en oeuvre du chantier économique afin de contribuer à créer un climat favorable à l'investissement, inspirer confiance aux acteurs économiques, résoudre les conflits sociaux, faire preuve d'initiative et d'innovation pour améliorer la productivité, explorer les secteurs prometteurs et anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent.

M. Chourak a fait noter que les responsables de la gestion des affaires locales, notamment les administrations territoriales, les instances judiciaires, les services de sécurité, les services décentralisés des secteurs gouvernementaux et les conseils élus, sont appelés à continuer à appliquer les Hautes instructions Royales afin de parachever le processus de réforme, réaliser un décollage global, élaborer un modèle de développement national capable de relever les défis et les contraintes auxquels le Royaume est confronté, réaliser la justice spatiale et sociale et améliorer les conditions de vie de tous les Marocains.

A rappeler que le mouvement de mutation dans les rangs des agents d'autorité, opéré par le ministère de l'Intérieur, a concerné 592 agents, soit 23% de l'effectif total de ce corps de l'Administration territoriale.