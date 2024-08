Maroc: Dakhla-Oued Eddahab - Inauguration du nouveau siège de la Direction régionale du HCP

Dakhla — Le nouveau siège de la Direction régionale du Haut Commissariat au Plan à Dakhla-Oued Eddahab (HCP) a été inauguré, jeudi à Dakhla, lors d'une cérémonie présidée par le Haut-commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami.

La cérémonie d'inauguration de ce nouveau siège ayant nécessité une enveloppe budgétaire d'environ 3 millions de dirhams s'est déroulée en présence du Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Ali Khalil, du président du Conseil régional, El Khattat Yanja, des élus et des chefs de services extérieurs.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional du Haut commissariat au Plan, Cheikh Mohamed Maoulainine, a indiqué que l'inauguration de cette nouvelle structure s'inscrit dans le cadre de la modernisation des outils mis à la disposition du HCP et dans le sillage de la digitalisation globale de la production de données statistiques au niveau de cette institution.

M. Maoulainine a fait savoir qu'un centre de données régional relié au centre de données national du HCP a été mis en place pour héberger et protéger les bases de données régionales.

Le nouveau siège est composé de salles de réunion, d'une salle de conférence, d'une salle d'archives et d'un local technique. Il est doté de matériels techniques, d'écrans interactifs et de serveurs.

Dans le cadre de ses attributions, la Direction oeuvre à réaliser des recherches statistiques et à préparer le bulletin statistique et les monographies régionales et provinciales, en plus d'effectuer des études d'ordre économique, social et démographique, et de contribuer à l'élaboration des programmes de développement régionaux, provinciaux, locaux et sectoriels.

Ainsi, la Direction régionale du HCP oeuvre à suivre la situation économique de la région, y compris le marché d'emploi, l'inflation et les prix, en veillant à ce qu'elle soit décryptée et analysée.