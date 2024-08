Madagascar: Ambodihady - Un agent de police blessé dans une collision

Une moto lancée en trombe, conduite par un agent de police stagiaire, a télescopé une voiture en panne près d'Ambodihady. Ce policier et le chauffeur ont été blessés.

LE pont-route situé à proximité d'Ambodihady menant à Ambohitrimanjaka a été le théâtre des émotions, mercredi soir, à cause d'un choc d'une rare violence impliquant un scooter et une voiture légère. Le drame s'est presque produit sous les yeux effarés de quelques témoins. Le deux-roues, un Kymco G5 blanc, a été piloté par un agent de police stagiaire. Le chauffeur du véhicule et lui, blessés gravement, ont été soignés à l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Ce dramatique accident s'est passé vers 19h, d'après la Police nationale.

Ce soir-là, le stagiaire en service au commissariat de la Sécurité publique du septième arrondissement, situé aux 67ha, s'apprêtait à rentrer chez lui. Il roulait près d'un autre scootériste. Les deux motocyclistes se suivant de près sur la route. Au niveau d'Andohatapenaka, près de la clinique Noa, ils ont dépassé une voiture, l'un par la gauche et l'autre par la droite. Ce dernier a brusquement coupé l'automobiliste en faisant devant lui une queue de poisson.

En bouillie

« Heureusement que j'ai réussi à freiner immédiatement. Nous avons tous hurlé à bord. Certains d'entre nous ont même crié qu'on aurait dû le renverser pour qu'il s'écrase. Mais je me suis dit, on n'a pas besoin de le heurter. Vu son allure et sa façon de conduire, il ira bientôt dans le décor. Et voilà, 45 secondes plus tard, il a foncé droit et cogné une voiture en panne et immobilisée au bord de la route.

Il aurait accéléré à 80 km à l'heure au minimum », témoigne un père de famille dans un groupe de motards sur Facebook.

Le membre des Forces de l'ordre portant un casque de vélo urbain a été éjecté de son siège et s'est affaissé sur l'asphalte. Sa moto a été réduite en bouillie après avoir enfoncé l'arrière de la voiture. Le conducteur de celui-ci était en pleine réparation quand la collision a éclaté. Également touché, il s'est cassé une jambe. « Il n'a allumé ses feux de détresse qu'après l'accident. Je me suis arrêté derrière eux juste après ce qui s'est passé. Nous avons envoyé le policier à l'hôpital Manara-penitra

Il a sérieusement été blessé. Son frère conduisant lui aussi une moto, une Yamaha Cygnus 2 blanc, est allé l'accompagner», raconte un autre témoin oculaire.