Madagascar: Convention de Nairobi - La protection des biodiversités marines mise en avant

Gestion durable. La onzième Conférence des parties à la Convention de Nairobi (COP11), qui s'est déroulée les 20, 21 et 22 août au CCI Ivato, s'est conclue avec des décisions mettant en avant la préservation, la gestion et le développement de l'environnement côtier et marin de l'océan Indien occidental.

Lors de la réunion de haut niveau des ministres des pays parties, qui s'est tenue hier, les décisions discutées lors des sessions précédentes ont été délibérées et adoptées. Le but est d'améliorer la gouvernance des océans dans notre région et de renforcer la collaboration régionale pour une Économie Bleue Durable, face aux défis communs au niveau mondial, tels que la perte de biodiversité marine, la pollution des océans et le changement climatique.

« La protection des biodiversités marines en dehors d'un pays, la planification spatiale marine et l'économie bleue, ainsi que des sujets sur le changement climatique, ont été convenus à cette occasion. De nombreux projets, à mettre en oeuvre entre 2025 et 2028, ont été validés », a indiqué Jacquis Soanainy, point focal national de la Convention de Nairobi à Madagascar.

Des ministres de l'Afrique du Sud, des Comores, du Kenya, de France (à travers La Réunion), de Madagascar, de Maurice, du Mozambique, des Seychelles, de Somalie et de Tanzanie ont été présents à la réunion de haut niveau des ministres, le point culminant de cet événement, présidé par Max Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Les représentants de ces pays ont travaillé ensemble pour promouvoir « La Collaboration régionale pour une Économie Bleue Durable : amélioration de la gouvernance dans l'ouest de l'océan Indien ».