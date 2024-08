Algérie: Ma participation à l'élection motivée par ma loyauté à la patrie et ma volonté de la servir

Blida — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, M. Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé, jeudi depuis Blida, que sa participation à cette échéance était motivée par sa "loyauté" à la patrie et sa "volonté de la servir".

Animant un meeting au centre-ville de Blida, en présence de la famille du fondateur du mouvement, cheikh Mahfoud Nahnah, de militants et de sympathisants, M. Hassani Cherif a précisé que sa participation à cette élection était "motivée par sa loyauté à la patrie et sa volonté de la servir", soulignant que le MSP était "une école du juste milieu et de la modération".

Le candidat du MSP a, dans ce contexte, appelé à "mobiliser tout un chacun pour assurer la réussite de cette échéance importante et cruciale, qui intervient alors que l'Algérie est ciblée par des lobbies".

Expliquant aux citoyens les axes de son programme électoral "Opportunité", le candidat du MSP a précisé qu'il comptait "faire de l'Algérie un pays leader".

Après avoir mis en avant "les atouts de la wilaya dans les domaines agricole, touristique et industriel", M. Hassani Cherif a promis, en cas de victoire à la présidentielle, de "faire de Blida un pôle économique majeur à travers la promotion de projets créateurs d'emplois pour les jeunes, la levée des entraves à l'investissement et la création de l'infrastructure nécessaire".

Et de souligner que son programme économique "tend à réaliser la justice sociale et l'égalité des chances et repose sur la liberté d'investir et le libre-échange dans le cadre des règles garantissant la préservation de la stabilité du pays".