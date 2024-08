Ethiopie: L'initiative 'Green Legacy' du pays est un modèle d'action climatique pour les pays en développement - Experts du climat

Addis Ababa — Les délégués du groupe d'experts des pays les moins avancés (LEG) et les experts climatiques de l'UNECA ont décrit l'initiative "Green Legacy" de l'Éthiopie comme un exemple louable d'action climatique dont les pays en développement devraient s'inspirer.

Le groupe d'experts des pays les moins avancés (LEG) est un organe de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le processus des Nations unies pour la négociation d'un accord visant à limiter les changements climatiques dangereux.

Les délégués du groupe d'experts des pays les moins avancés, qui ont organisé une réunion sur les questions climatiques à Addis-Abeba, et certains experts climatiques de la CEA ont planté des jeunes arbres dans l'enceinte de la CEA hier.

Le président du Groupe d'experts des pays les moins avancés (LEG), Gabriel Kapaka, a déclaré à ENA que l'initiative Green Legacy de l'Éthiopie est une action climatique impressionnante dont les autres pays en développement devraient s'inspirer.

Rappelons que l'Éthiopie a planté 32,5 milliards de jeunes arbres depuis 2019 et qu'elle ajoutera 7,5 milliards de jeunes arbres à cette saison des pluies en plantant 600 millions de jeunes arbres en une seule journée demain.

"C'est très impressionnant, du moins pour nous, d'apprendre que l'Éthiopie plante 600 millions d'arbres. C'est énorme, car le boisement est l'une des mesures climatiques les plus importantes. C'est donc une très bonne chose de participer à ce processus en Éthiopie et nous sommes heureux d'avoir planté ces arbres. D'autres PMA devraient se joindre à nous, car c'est une initiative qui mérite d'être imitée.

M. Kapaka a également souligné l'importance symbolique de l'initiative, en insistant sur le leadership du gouvernement et la participation active de millions de citoyens.

L'action est très symbolique parce que le gouvernement prend l'initiative et que les citoyens prennent ensuite le relais, a-t-il ajouté.

Le président du LEG a souligné que d'autres pays africains devaient s'inspirer de cette initiative, ajoutant qu'il y a bien sûr certains pays d'Afrique qui font partie de cette initiative de plantation.

Linus Mofor, haut responsable des affaires environnementales à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, a fait remarquer que l'initiative "Green Legacy" contribuait à lutter contre les effets du changement climatique et à garantir la sécurité alimentaire.

L'initiative éthiopienne "Green Legacy" est un très bon exemple de la manière dont on s'adapte pour renforcer la résilience tout en contribuant à l'atténuation, en réduisant les émissions par la capture d'émissions", a-t-il déclaré.

Selon M. Mofor, le centre africain de politique climatique de la CEA soutient l'initiative "Green Legacy" afin de renforcer la résilience des systèmes hydroélectriques, car l'Éthiopie est très verte dans ses systèmes de production d'électricité.

Le haut fonctionnaire a souligné que l'Éthiopie devrait également intensifier la plantation de jeunes arbres fruitiers au profit de la population, en particulier des jeunes et des femmes.

M. Mofor estime que l'héritage vert peut être étendu et reproduit dans d'autres pays grâce à la collaboration de l'Éthiopie et de ses partenaires.

L'Éthiopie est toujours un bon exemple de détermination nationale et d'action globale contre le changement climatique, a noté l'expert principal.

"Nous sommes impatients de travailler avec l'Éthiopie pour les PMA et d'en faire profiter d'autres pays qui le souhaitent. Nos membres sont désireux de le faire afin qu'ils puissent également apprendre de l'Éthiopie comment cela a été fait, et je pense que ce sera un moment merveilleux lorsque de nombreux pays à travers l'Afrique auront été en mesure de reproduire cela et de l'approfondir comme un moyen de mener l'action dont ils ont besoin pour construire l'adaptation et la résilience."

En outre, le haut fonctionnaire a appelé les pays développés à réduire leurs émissions, car les pays les moins avancés sont les premiers à souffrir des effets du changement climatique.

"Nous ne pouvons pas continuer à faire preuve d'un manque d'ambition au niveau mondial. Nous avons vraiment besoin que tous les pays, en particulier les pays développés, fassent plus d'efforts pour réduire les émissions, parce que sans réduction des émissions, les impacts du changement climatique vont continuer, et quand l'impact du changement climatique continue, ce sont les pays les moins développés qui vont souffrir".

Une étude menée par la CEA, le PNUE et la Banque africaine de développement a montré que les pays africains perdent en moyenne 5 % de leur PIB par an à cause du changement climatique, a expliqué M. Mofor.

Selon lui, cette somme d'argent aurait dû être consacrée au développement socio-économique.

"Nous ne pouvons pas tolérer que des pays aux budgets limités soient touchés à un tel niveau. Nous devons prendre en compte la volonté mondiale des pays développés d'accroître leurs efforts et leur ambition de réduire les émissions, tout en encourageant les pays les moins avancés à saisir les opportunités qui s'offrent à eux en termes d'élaboration de stratégies de développement à faible émission à long terme, de développement national, de contributions climatiques déterminées au niveau national, de manière à construire des économies."

Selon lui, les pays en développement devraient prendre très au sérieux l'engagement des pays développés en matière de financement de la lutte contre le changement climatique.

L'initiative "Green Legacy" de l'Éthiopie illustre parfaitement la manière dont les pays en développement peuvent prendre des mesures proactives pour lutter contre le changement climatique et construire un avenir durable.