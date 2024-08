Soudan: Le gouvernement dépose des rapports contre les mercenaires étrangers qui seront jugés ultérieurement

Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, Dr Graham Abdel Gadir a annoncé l'ouverture de rapports contre 12 mercenaires étrangers originaires de pays africains et arabes qui seront jugés ultérieurement.

Il a déclaré jeudi sur la plateforme médiatique du ministère de la Culture et de l'Information que la Commission d'Aide Humanitaire (CAH) a pris toutes les mesures en coordination avec le coordonnateur résident des Nations Unies pour mettre en oeuvre la directive d'ouvrir le passage d'Adré conformément aux contrôles et exigences en vigueur. conformément aux directives du Président du Conseil de Souveraineté dans le cadre des efforts continus visant à acheminer l'aide humanitaire aux citoyens touchés.

Graham a expliqué que la milice rebelle FSR a libéré 19.481 détenus dans plus de 39 prisons du pays, ce qui a eu des répercussions négatives directes, représentées par les violations commises contre les citoyens , la destruction et le pillage de biens civils, selon les informations officielles du procureur général. , Maulana Al-Fatih Tayfur.

Le ministre a ajouté que la milice FSR a recruté un certain nombre d'enfants, dont environ 4.500 enfants, tandis que les cas confirmés de viol par la milice de FSR s'élèvent à 216 cas. Il a souligné que le nombre total de poursuites contre des dirigeants et des membres de milices s'élevait à 15 868 affaires pénales. Il a confirmé que des mandats d'arrêt avaient été émis contre 16 collaborateurs politiques de la milice, tandis que les tribunaux soudanais ont rendu des jugements contre 79 membres de la milice et leurs collaborateurs, et que 30 dossiers ont été classés sans suite faute de preuves suffisantes.

Graham a passé en revue les efforts du gouvernement pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, expliquant que le gouvernement a délivré 1452 visas d'entrée aux travailleurs humanitaires sur un total de 1 529 demandes, avec un taux de mise en oeuvre de 99 %. Il a souligné que le nombre de demandes d'exonération douanière s'élève à 267 demandes, qui ont été exécutées à un taux de 100%, tandis que les autorisations de passage des véhicules au passage d'Al-Tineh ont atteint 542, qui ont été exécutées à un taux de 100%, au cours de la période d'avril à juillet.

Il a expliqué que les demandes de certification des food trucks se sont élevées à 1.369, qui ont été exécutées à un taux de 100%, tandis que les autorisations de circulation se sont élevées à 10.985 demandes, dont 10.944 demandes ont été exécutées, soit un taux de 99,5%. Concernant la distribution de l'aide, le ministre a expliqué que les agences des Nations Unies et les organisations régionales et locales ont distribué 3.143 tonnes de vivres et 49.185 cartons de fournitures médicales. Il a confirmé l'arrivée de deux avions de secours qatariens transportant 18 034 tonnes et de deux avions koweïtiens transportant des secours, du matériel d'abri et des ambulances qui ont été livrés au Croissant-Rouge soudanais et à la Commission d'Aide Humanitaire pour être distribués aux citoyens touchés par les torrents et les pluies aux états fédérés du Nahr-Nil et celui du Nord.

À cet égard, il a remercié l'État du Koweït pour avoir finalisé ses dispositions visant à exploiter un pont aérien d'aide humanitaire au peuple soudanais.

Dans le domaine économique, il a confirmé que le ministère de l'Énergie a signé un contrat avec le ministère des Finances pour le projet électrique de Kalanayeb visant à augmenter la production à 350 mégawatts pour couvrir les besoins de l'état fédéré de la mer Rouge et à faire fonctionner un transformateur d'une capacité de 100 mégawatts pour la ville de Port Soudan.

Il a expliqué que la superficie ciblée pour les cultures dans les domaines agricoles s'élève à 1,6 million d'acres et que les eaux du réservoir de Sennar sont ouvertes pour irriguer le domaine agricole d'Al-Jazira avec 6 500 mètres cubes d'eau et le canal d'Al-Manaqil avec 3 594 mètres cubes. Il a confirmé que 12.191 mètres d'essence et 5.920 mètres d'essence ont été fournis pour l'agriculture.

Graham a déclaré que l'exportation quotidienne de moutons s'élevait à 13 059 têtes, tandis que l'exportation d'or s'élevait à 651 kilogrammes, avec 11 certificats d'exportation. Il a souligné que le champ pétrolier de Heglig, dans l'ouest- Kordofan, continue de produire 20 611 barils par jour.