Madagascar: Réseau Mobile - Disparité du taux de couverture de la 4G

La couverture du réseau 4G à Madagascar reste encore fort disparate. Selon les données publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications (Artec), le pays est couvert à 79% par ce réseau. Bien que le déploiement de la 4G se soit amélioré depuis les cinq dernières années, on dénote encore de fortes disparités entre les régions qui en sont couvertes. « Les zones les mieux couvertes sont le Centre et la partie Nord de l'île, notamment les régions Analamanga, Itasy, Diana et Boeny avec des taux de couverture dépassant les 90% », indique l'Artec.

Ce sont les régions du Sud et du Sud-ouest qui sont les moins bien desservies avec un taux de couverture assez faible (moins de 65%) et c'est la région Androy qui présente le taux de couverture le plus faible de l'île, avec seulement 35% de couverture 4G. Sur le plan technique, la connexion 4G offre une vitesse minimale de 100 Mbp/s pour surfer sur Internet via un téléphone portable.

En 2015, près de cinquante villes malgaches ont été couvertes par le réseau 4G. Le déploiement était pourtant resté faible pendant quelques années, avant que d'autres opérateurs ne se lancent dans cette campagne. Dans les années 2017-2018, tous les opérateurs se sont mis à la 4G et ont commencé à déployer leurs réseaux dans diverses parties du pays, notamment dans le Sud de l'île. Le réseau était alors opérationnel et ciblait particulièrement les foyers urbains, qui abritaient entre autres des entreprises et petites industries.