Madagascar: Examen du Baccalauréat - Plus de la moitié des candidats admis

La province d'Antananarivo publie les résultats de l'examen du baccalauréat. La séance de délibération s'est tenue hier matin à l'université d'Antananarivo.

Après de longues attentes, les candidats à l'examen du baccalauréat inscrits dans la province d'Antananarivo vont enfin connaître le résultat. Les noms des admis devraient être affichés ce jour dans les centres d'examen. « L'affichage des résultats est prévu cette nuit. Ils seront également consultables au niveau des opérateurs téléphoniques », indique une source.

Plus de la moitié des quatre-vingt mille candidats ont réussi à obtenir leur premier diplôme universitaire, le baccalauréat, en cette année 2024. Le taux de réussite est de 56%, selon des sources ayant participé à la délibération qui s'est tenue hier matin à l'université d'Antananarivo à Ankatso.

Les correcteurs ont délibéré de faire passer les candidats ayant obtenu la moyenne au-dessus de 9,75/20, dans un vote à main levée. « Le taux de réussite est de 54,88% pour le baccalauréat général et de près de 74% pour le baccalauréat technique et technologique », informent nos sources. Ce taux est en légère baisse par rapport à la session 2023, où 57% des candidats ont réussi l'examen.

Si chaque année les résultats sont bons pour les candidats des séries A1 et A2 et mauvais pour ceux des séries scientifiques, en cette session l'inverse a été observé.

%

Très faible

« Les résultats sont assez bien, voire bien, pour les nouvelles séries et les séries scientifiques, et mauvais pour les anciennes séries littéraires», indiquent des correcteurs. En détail, le taux de réussite serait de 45% pour la série A1, 48% pour la série A2, 62% pour la série C, 61% pour la série D, 66% pour la série S, 66% également pour la série L et 68% pour la série OSE.

« Le niveau des séries A est très faible. Leurs notes dans la matière malgache, par exemple, sont catastrophiques. On peut compter sur les doigts de la main ceux qui ont obtenu la note de 16 sur 20 et plus. La plupart des candidats dans cette série sont des élèves qui n'ont même pas le niveau mais veulent tenter leur chance pour obtenir le diplôme », affirme un professeur de malgache. Par ailleurs, les nouvelles séries seraient de mieux en mieux maîtrisées. Toutefois, les erreurs sur certains sujets d'examen ont augmenté les notes des candidats, car des bonus ont dû être distribués, indiquent des enseignants.

Les sujets d'examen du baccalauréat 2024 auraient été, en général, abordables. « Ils ne sortent pas du programme scolaire et ce sont, globalement, des exercices déjà traités en classe qui sont sortis dans les sujets d'examen », expliquent des correcteurs. Ce baccalauréat 2024 serait-il le début du déclin des anciennes séries ?