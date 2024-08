Angola: Recensement 2024 - Le gouverneur de Huambo annonce l'engagement du personnel de la RMC

Huambo (Angola) — Le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a annoncé jeudi un plus grand engagement du personnel de la Région Militaire Centre (RMC) lors du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (Recensement 2024).

Le gouvernant, qui intervenait lors d'un défilé d'honneur, à l'occasion de sa première visite de travail au siège de la Région Militaire Centre, dans le quartier de Santo António, à la périphérie de la ville de Huambo, a indiqué qu'il était important la disponibilité et le soutien des Forces armées angolaises (FAA) pour le succès du processus de recensement.

Pereira Alfredo a affirmé que les autorités gouvernementales espèrent compter sur les FAA pour réaliser le recensement, prévu pour le 19 septembre, surtout dans le but de garantir l'ordre et la tranquillité publics et de soutenir cette noble mission.

"Nous compterons sur vous, avec cette détermination, cet engagement et cette perspicacité, car les Forces armées angolaises constituent le rempart pour accomplir les instructions du Président de la République et Commandant en chef des FAA, João Lourenço", a-t-il souligné.

Le gouverneur a reconnu le rôle social de la communauté militaire, notamment pendant la lutte contre le Covid-19, dans les campagnes de vaccination et autres actions menées par le Gouvernorat de la province de Huambo.

%

Il a caractérisé que les FAA constituent un exemple d'unité et cohésion nationale, dans la mesure où convergent en son sein des citoyens de toutes les classes sociales et de tout l'espace national, d'où la nécessité de maintenir l'intégrité territoriale de la patrie angolaise.

Le gouverneur a donc attiré l'attention du commandement de la Région Militaire Centre sur la nécessité de préserver et de contrôler les ressources minérales et d'autres objectifs stratégiques dans la province de Huambo et dans le pays en général, pour éviter que « le pouvoir ne soit dans les rues ».

Il a indiqué que l'institution qui rivalise pour le maintien et la stabilité du territoire doit seulement se conformer à ce qu'émanent la Constitution de la République d'Angola et la loi, à une époque où il y a des zones où l'exploitation effrénée et illégale des ressources minérales stratégiques est pratiquée.

Dans ses déclarations, le gouverneur a conseillé aux militaires d'investir, en plus de la formation militaire, dans l'enseignement académique et technique et professionnel, ainsi que dans la prévention des maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH/SIDA.

La Région Militaire Centrale comprend les provinces de Huambo, Benguela, Bié et Cuanza-Sul. ALH/SB