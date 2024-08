Madagascar: Orientation des Jeunes - Grande affluence au salon de l'étudiant à Analakely

La première journée du salon de l'étudiant, qui s'est tenue hier dans l'enceinte du Lycée Jean Joseph Rabearivelo à Analakely, a attiré une foule nombreuse de jeunes. Rien que dans la matinée, plus de deux mille visiteurs ont été enregistrés, selon un bilan communiqué par un responsable sur place. Cette affluence témoigne de l'intérêt marqué des jeunes pour leur avenir.

« Je suis venue ici pour m'éclairer un peu. J'hésite encore dans mes choix de filière », confie Nathalie, une bachelière que nous avons rencontrée. En se rendant au salon, les visiteurs ont accumulé de nombreuses brochures. « Ces flyers vont sûrement m'aider à choisir la bonne école à intégrer », précise un autre visiteur.

De son côté, Hervé s'est rendu au JJR pour explorer les débouchés du cursus qu'il souhaite approfondir une fois intégré à l'université. « En effet, je souhaite me lancer dans la mention Sciences politiques.

C'est ce qui m'a poussé à venir ici », précise-t-il. Cet événement, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) et le Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique (CIDST), est un rendez-vous primordial pour de nombreux jeunes, tels que lycéens, bacheliers et étudiants.

Opportunités

Il est dédié à les orienter dans le choix d'une carrière professionnelle en adéquation avec leur personnalité et leurs besoins. Outre les expositions de plusieurs universités publiques et privées, grandes écoles de formation professionnelle nationales, organismes d'orientation et de conseil nationaux et internationaux, d'autres opportunités s'offrent aux intéressés, telles que la tenue de conférences avec des thèmes très intéressants. Il y a les étapes à suivre pour des études aux États-Unis, les perspectives sur les métiers de Technologie de l'Information et de la Communication (TIC), etc.

Cet événement lancé hier a été ouvert officiellement par le directeur général de l'Enseignement supérieur au sein de la MESUPRES, Professeur André Pierre Lazamanana, avec le directeur de la CIDST, Cindy Vermeille Naly. La deuxième édition du salon de l'étudiant se poursuit ce jour et s'achèvera demain.