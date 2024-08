Madagascar: Sciences de la Terre - Les étudiants en géosciences manquent de matériel

Le manque de matériel et d'infrastructures pour les étudiants en géosciences affecte la mise en oeuvre du côté pratique de leur apprentissage. Les sciences de la Terre, aussi connues sous le nom de géosciences, nécessitent beaucoup de pratique.

Le manque de matériel et d'infrastructures adéquates pénalise cependant les étudiants qui ont choisi ce parcours spécifique. C'est l'un des constats qui est ressorti de la première journée du Géoforum hier.

Cet événement est dédié à faire connaître les formations en sciences de la Terre et les débouchés qui pourraient en découler. Une science en plein essor, notamment dans le monde professionnel où certaines entreprises en font maintenant leur domaine d'expertise dans la Grande Île, recrutant des collaborateurs malgaches.

Faniriantsoa Rakotondratsara, président de l'association de l'Union des Futurs Ingénieurs Géologues, a partagé hier au Mining Business ce constat. Afin que les étudiants puissent tirer le plein potentiel de leur formation, ils ont besoin «d'infrastructures qui correspondent aux pratiques qu'on nous enseigne», a évoqué le jeune apprenti ingénieur.

Les géosciences regroupent les sciences dont l'objet est l'étude de la Terre et de son environnement spatial. Une définition assez simple, pourtant, les domaines d'application de ces sciences sont très diversifiés.

%

Limitées

Elles contribuent même aux grands projets miniers, environnementaux, aux énergies renouvelables, ainsi qu'aux télécommunications et à la météo. Autant de ramifications qui permettent d'avoir des compétences indispensables sur le marché du travail. Pourtant, les études se limitent actuellement presque exclusivement aux études théoriques. C'est ce qu'affirme Faniriantsoa Rakotondratsara.

«Les étudiants qui suivent ce cursus se rabattent seulement sur les données théoriques. Nos connaissances pratiques sont assez limitées à cause du manque d'infrastructures et de matériel», se désole-t-il. Il clame également un soutien financier et matériel pour permettre à la filière de se développer. « Les laboratoires pour effectuer des recherches sont incomplets et peu nombreux. On espère des aides venant des ministères respectifs», a-t-il expliqué.

Ces ministères, également parrains du Géoforum, étaient présents. Il s'agit du ministère des Mines, celui de l'Énergie et des Hydrocarbures, ainsi que le département de l'Environnement et du Développement durable. La thématique pour cette édition, qui se poursuit ce jour, est «La géoscience pour l'avenir», un thème qui en dit long sur le futur de ces mentions et leur contribution au développement du pays.

« Vous, les jeunes étudiants, êtes encouragés à vous engager dans l'exploration de nos ressources afin que ce ne soient pas seulement les étrangers qui en bénéficient. Il est primordial que les étudiants et les jeunes Malgaches puissent également tirer parti du potentiel des ressources naturelles de notre île », a souligné le représentant du ministère des Travaux publics lors de sa prise de parole hier.

Itamara Randriamamonjy / Valisoa Andrianirina