Guinée: Les forces vives appellent à une manifestation le 05 septembre prochain dans le Grand Conakry

communiqué de presse

Dans un communiqué en date de ce jeudi 22 août 2024, les forces vives de Guinée appellent les populations du Grand Conakry à participer avec la plus grande combativité à une manifestation pacifique le 05 septembre prochain. Par ailleurs, elles se réjouissent du succès des manifestations organisées par des guinéens à Paris, Bruxelles et New York.

"Les Forces Vives de Guinée se réjouissent du succès des manifestations organisées par nos compatriotes résidant à Paris, Bruxelles et New York, et les félicitent chaleureusement pour leur remarquable mobilisation en soutien à la lutte que nous menons pour la libération de Foniké Manguè et Billo Bah, ainsi que pour le strict respect, par la junte, de toutes les dispositions de la Charte de la Transition, y compris celles interdisant la participation des membres du CNRD, du CNT et du Gouvernement aux élections.

Les Forces Vives de Guinée invitent l'ensemble des guinéens à se mobiliser pour exiger également la justice pour toutes les victimes innocentes du CNRD, la restauration des libertés publiques, l'abandon des poursuites judiciaires fantaisistes contre les leaders politiques et les acteurs de la société civile ainsi que le retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024, conformément aux engagements pris à cet égard.

Dans ce cadre, les Forces Vives de Guinée décident d'organiser une manifestation pacifique le 05 septembre prochain dans le Grand Conakry et invitent tous les militants pro démocratie à participer massivement, avec la plus grande combativité, à cette manifestation.

« Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage ».

Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons."

Conakry, le 22 août 2024

Les Forces Vives de Guinée (FVG)