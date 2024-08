Madagascar: RN2 - Un semi-remorque fait une sortie de route

Un accident de la circulation s'est produit hier matin sur la Route Nationale 2 (RN2) dans le district de Toamasina II, plus précisément au niveau du PK 309, dans la localité d'Ampasamadinika. Un camion semi-remorque a fait une sortie de route, créant une nouvelle frayeur sur cette route souvent sujette à des incidents similaires.

L'accident s'est déroulé dans la nuit du 21 au 22 août 2024, aux alentours de 20h30, selon les informations fournies par le conducteur du véhicule en cause. Le camion, en provenance de Toamasina et en direction de Tananarive, a dérapé dans une petite descente en dehors de l'agglomération. Il s'est incliné sur son flanc droit, finissant sa course dans un talus sur le côté droit de la chaussée.

Heureusement, les dégâts matériels sont jugés mineurs et les passagers sont sortis indemnes de cet accident. Cependant, cet événement relance le débat sur la sécurité de la RN2, une route connue pour ses fréquents accidents de poids lourds.

Le mauvais état de la route, avec près de 90% de sa surface en piteux état, est souvent pointé du doigt comme étant la principale cause. En plus des accidents, les pannes de camions sur la RN2 sont nombreuses, provoquant régulièrement des embouteillages monstres, voire des coupures complètes de la route.

L'opération de dépannage du camion accidenté est actuellement en cours, et les agents de la Brigade de la Police Routière (BPR) de Toamasina sont sur place pour réguler la circulation. Selon les dernières informations, il n'y a pas de risque immédiat d'embouteillage lié à cet incident. Ce nouvel accident vient souligner une fois de plus la nécessité urgente d'une réhabilitation de la RN2 afin d'améliorer la sécurité des usagers et de faciliter le transport sur cet axe vital reliant Toamasina à la capitale.