Madagascar: Ministère de l'Économie et des Finances - Plusieurs chantiers importants en vue

Le ministre de l'Économie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison garde son poste à Antaninarenina. Une reconduction qui va lui permettre de poursuivre un certain nombre de chantiers vitaux pour l'avenir économique du pays.

Plus particulièrement dans les relations de Madagascar avec les bailleurs de fonds qui figurent d'ailleurs parmi les attributions du MEF en charge notamment de la gestion et du suivi-évaluation des aides extérieures et de l'harmonisation de la coopération avec les bailleurs de fonds.

Première revue

Sur ce point justement l'une des plus importantes échéances au niveau de ce département-clé de l'économie est probablement la première revue du programme au titre de la Facilité Elargie de Crédit, prévue du 30 septembre au 11 octobre prochain. La continuité est en tout cas de mise dans ce dossier puisque, pas plus tard qu'au mois de juillet dernier, Eklou Kodjovi, le nouveau représentant résident du FMI a rencontré la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison pour parler de la préparation de cette première revue.

Comme Eklou Kodjovi a déjà participé aux missions de négociations des nouveaux programmes FEC et Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD), les travaux préparatifs sont facilités pour cette première revue en vue d'un conseil d'administration prévu au mois de décembre prochain. Cette première revue est en tout cas d'une importance particulière puisque, outre le déblocage d'une deuxième tranche de la FEC, c'est de son issue que dépendra l'avenir des relations de Madagascar avec les autres bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux.

Faut-il en effet rappeler que la réussite d'un programme avec le FMI fait office de robinet qui ouvre le financement des autres partenaires techniques et financiers. Par ailleurs, la consultation au titre de l'article IV du statut du FMI se fera sur cette même période. Et ce, avec des thèmes de grande actualité comme l'électricité à Madagascar, le riz, le rôle de l'éducation dans la croissance économique, l'impact des chocs climatiques dans le budget de l'Etat et l'économie en général. Par ailleurs, suite au choix de Madagascar en tant que pays pilote dans le cadre du nouveau système de collaboration entre le FMI et la Banque mondiale, une table ronde sur le climat sera organisée prochainement à Madagascar.

Africa 50

Toujours dans le domaine des relations avec les bailleurs, Madagascar aura également l'honneur d'accueillir le 19 septembre prochain l'assemblée générale des actionnaires d'Africa 50. Cet événement réunira les représentants des 31 pays africains membres de l'Africa 50, la plateforme panafricaine spécialisée dans les investissements dans le domaine des infrastructures. Une belle occasion pour Madagascar d'exposer son potentiel économique et son environnement propice aux investissements ainsi que de renforcer son attractivité économique. Le département de l'Économie et des Finances, en collaboration avec d'autres ministères et la Présidence de la République, est actuellement en pleine préparation de cette importante échéance.