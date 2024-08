Madagascar: Style and Colour Trophy 2024 - Participation inédite du pays

Pour la première fois, Madagascar a été sélectionné pour participer au prestigieux concours international Style and Colour Trophy 2024.

Sous le thème « Utopia »

Cette compétition internationale de coiffure, créée en 1954 par L'Oréal Professionnel Paris, souhaite mettre en lumière les meilleurs talents de la coiffure du monde entier chaque année. Pour cette édition 2024, tous les candidats, coiffeurs talentueux mais également artistes numériques spécialisés en imagerie générée par ordinateurs, seront invités à imaginer la coiffure de demain, à créer des looks innovants guidés par la technologie et les concepts de perfection, instaurant une passerelle entre l'harmonie et la beauté du monde réel et celui du monde virtuel. C'est ainsi que le thème «Utopia » a été attribué à cette édition.

Représentant de l'Afrique subsaharienne également

Pour la première fois, Madagascar le seul pays représentant l'Afrique subsaharienne et l'Océan Indien, participe à ce concours face à quarante autres pays, à travers le groupe EDL, le partenaire de l'Oréal à Madagascar depuis plus de trente ans. Il s'agit déjà d' « une reconnaissance prestigieuse », selon Gaël Gillet, le directeur général des opérations de ce groupe, d'autant plus que ce dernier est l'unique représentant des distributeurs de la marque à l'international de la zone Afrique subsaharienne à participer au concours, parmi 40 filiales de la marque.

Concours national de coiffure

En marge de la distribution des produits de cette marque, l'ouverture d'un centre de formation au métier de la coiffure, le groupe EDL a organisé un grand concours de coiffure national dénommé «The Hairstylist Contest Madagascar » en 2022 et en 2023. Trois candidats sont sortis vainqueurs de ces deux concours.

Parmi eux, Solo Rakotondrazafy, un coiffeur coloriste élu Révélation du concours Hairstylist Contest Madagascar 2022, Hanitriniaina Herimahefasoa, coiffeuse et propriétaire d'un salon sis à Moramanga, gagnante du concours The Hairstylist Contest Madagascar 2023 et ambassadrice 2024 de l'Oréal Professionnel à Madagascar ainsi que Zo Ramarosandratana, coiffeur coloriste élu Révélation du concours The Hairstylist Contest Madagascar 2023. Ils seront en lice pour une dernière phase du concours national qui désignera « le » ou « la » représentant(e) de Madagascar à la finale internationale du Style & Colour Trophy 2024 qui aura lieu à Paris en décembre.

Cette dernière étape avant la phase finale aura lieu les 26 et 27 août prochains à l'Académie L'Oréal Professionnel Ankorondrano. Les trois candidats seront évalués par un jury composé d'expertes en coiffure, en média et en beauté et digitale, lors d'une épreuve technique et une épreuve de styling. Le vainqueur sera le ou la fier (e) représentant (e) de Madagascar qui tentera de décrocher une place parmi les six coiffeurs finalistes internationaux en décembre à Paris.

Du côté des artistes numériques, Madagascar sera représenté par Nirina Randrianarivelo, un artiste 3D reconnu pour ses créations de personnages hyper-réalistes en CGI (Computer-generated imagery). Il sera évalué par un jury international en septembre.

Soutien du public

Le public pourra en tout cas soutenir les candidats malgaches en votant en ligne sur le site web de Style and Colour Trophy du 02 au 10 septembre prochain. Par ailleurs, les réseaux sociaux du concours relaieront périodiquement le concours.