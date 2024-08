Madagascar: Remaniement ministériel - Donna Volamiranty Mara, nouvelle ministre de la Communication et de la Culture

Le ministère de la Communication et de la Culture sera dirigé par une toute nouvelle personnalité. En effet, Donna Volamiranty Mara vient d'être nommée à la tête de ce ministère. Déjà présidente de la commission communication et culture à l'Assemblée nationale, cette ancienne députée, élue à Nosy Varika, a également déjà occupé plusieurs postes à responsabilité dans le domaine de la communication.

Elle a déjà été directeur inter régional de la communication de la région Région Analamanga et Itasy en 2010, directeur de l'information et de la communication auprès du ministère de la Communication, de l'information et des relations avec les institutions en 2012, directeur de la Régulation des médias auprès du Ministère de la communication et des relations avec les institutions en 2015, directeur de la solidarité et de la responsabilité citoyenne du ministère de la Population et de la Protection sociale et la promotion des femmes en 2017, Directeur général de la communication au sein du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions depuis 2017.

Elle occupait le poste de directeur de cabinet de la région Vatovavy depuis 2022 juste avant cette nomination.

Sortante du Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques ou CEDS en 2014, elle suit une formation doctorale en communication et marketing au niveau du campus numérique francophone depuis 2021.