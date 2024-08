Madagascar: Palais Iavoloha - Présentation des 27 ministres et de 2 secrétaires d'État

Après sa réélection au mois de novembre de l'année dernière, le président Andry Rajoelina a enfin son nouveau gouvernement après la reconduction du Premier ministre Christian Ntsay, à la suite des dernières élections législatives.

Un mois et douze jours après la démission des anciens ministres, le nouveau cabinet a été dévoilé hier, au Palais d'Iavoloha. Outre les 27 ministres qui constituent le trombinoscope de l'équipe dirigée par le Chef du Gouvernement Christian Ntsay, 2 secrétaires d'État auprès de la Présidence ont été également présentés durant la cérémonie. Au total, ils sont au nombre de 29 dont 14 entrants. Après les évaluations et des sélections minutieuses, presque la moitié de l'équipe gouvernementale a été renouvelée. Avec la conjoncture qui prévaut dans le pays, les 14 nouveaux venus doivent très vite se mettre au diapason de ceux en qui le président a renouvelé sa confiance pour développer le pays à la vitesse d'un TGV.

6 départements

Les grands changements sont surtout survenus dans six départements ministériels. Il s'agit entre autres du ministère de la Justice avec l'arrivée du nouveau Garde des sceaux Benjamin Alexis Rakotomandimby, un magistrat qui connaît très bien les lieux ; du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, avec François Sergio Hajarison ; du ministère des Travaux publics, avec Richard Théodore Rafidison ; du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, avec Viviane Dewa ; du ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunication, avec Stéphanie Delmotte ; du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, avec Lalaina Andrianamelasoa.

%

7 ministères

Des mouvements ont également été opérés dans sept ministères. Contrairement aux six précédents départements, l'arrivée de ces nouveaux membres de gouvernement s'inscrit dans la logique de la dynamique politique de ces derniers mois. Ainsi, Niritsoa Harinandrasana Rahajavololoniaina devient le nouveau ministre de l'Intérieur. Le poste de ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est désormais occupé par Chaminah Loulla. Marie Marcelline Rasoloarisoa devient ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

David Ralambofiringa, quant à lui, s'occupera des portefeuilles du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. La ministre de la Population reste entre les mains d'une femme en la personne d'Aurélie Razafinjato. Abdulah Marson Moustapha rejoint la place Goulette en étant le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. Enfin, le poste du ministre de la Communication et de la Culture est désormais occupé par Volamiranty Donna Mara.

14 ministres

Dans les autres ministères, de souveraineté nationale surtout, il n'y a pas de changement. Andry Rajoelina a préféré reconduire des personnalités qui sont déjà bien rodées et en qui il a confiance pour la mise en oeuvre de la Politique Générale de l'Etat. Le ministre des Forces armées, Lala Monja Delphin Sahivelo est ainsi reconduit à son poste. Tout comme Rasata Rafaravavitavika qui revient au ministère des Affaires étrangères, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, au ministère de l'Economie et des Finances, Naina Andriantsitohaina, au ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, Marie Michelle Sahondrarimalala au ministère de l'Education Nationale, Olivier Jean-Baptiste au ministère de l'Energie et des Hydrocarbure, Max Andonirina Fontaine au ministère de l'Environnement et du Développement durable, Herindrainy Olivier Rakotomalala au ministère des Mines, Tsimanaoraty Paubert Mahatante au ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue, Professeur Zely Arivelo Randriamanantany au ministère de la Santé publique, du contrôleur Général de Police Herilala Rakotoarimanana au ministère de la Sécurité publique, de Manambahoaka Valéry Ramonjavelo au ministère des Transports et de la Météorologie, de Hanitra Fitiavana Razakabaona au ministère du Travail, de l'Emploi, et de la Fonction Publique et du Général de Corps d'Armée Andriantsarafara Andriamitovy Rakotondrazaka.

2 secrétaires d'État

A ces ministres s'ajoutent deux Secrétaires d'Etat auprès de la Présidence. Il s'agit du Secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat en la personne de Gérard Andriamanohisoa et du Secrétaire d'Etat auprès de la Présidence en charge de la Souveraineté alimentaire, avec un nouveau venu qui est Tahina Razanamahefa. En tout cas, il faut souligner que 12 femmes font partie du nouveau gouvernement malgache, soit près de la moitié de la nouvelle équipe gouvernementale.