Madagascar: Départ des deux derniers ministres IEM

La composition du nouveau marque la fin de l'époque de l' « Initiative pour l'Émergence de Madagascar ».

12 non reconduits

Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa (Justice) ; Justin Tokely (Intérieur) ; Edgard Razafindravahy (Industrialisation et Commerce) ; Suzelin Rakotoarivelo Ratohiarijaona (Agriculture et Élevage) ; Lalatiana Rakotondrazafy (Enseignement Technique et Formation Professionnelle) ; Haingo Elisette Fomendraza (Population et Solidarités) ; Joël Randriamandranto (Tourisme et Artisanat) ; Tahina Razafindramalo (Développement Numérique, Postes et Télécommunications) ; Colonel Ndriamihaja Livah (Travaux Publics) ; Fidiniavo Ravokatra (Eau, Assainissement et Hygiène) ; Augustin Andriamananoro (Communication et Culture) ; André Haja Resampa (Jeunesse et Sports). En somme, ils et elles sont 12 membres du précédent gouvernement à n'avoir pas été reconduits.

7 non recasés

Le tiers d'entre eux (4 sur 12) ont été élus à l'Assemblée nationale lors des dernières législatives. Il s'agit de Justin Tokely, Augustin Andriamananoro, Haingo Elisette Fomendraza et André Haja Resampa. Les trois premiers sont membres du Bureau permanent tandis que le quatrième restera un simple député. Si Edgard Razafindravahy va rejoindre son poste de Secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, les 7 autres ne sont pas recasés, du moins pour l'instant. Y compris les deux derniers ministres de l'époque de l' «Initiative pour l'Emergence de Madagascar » ou IEM, en l'occurrence, Joël Randriamandranto et Fidiniavo Ravokatra.

%

Come back

Le ministre du Tourisme sortant siégeait sans interruption dans le gouvernement depuis 2019. Il avait commencé comme ministre des Transports, de la Météorologie et du Tourisme avant de voir son département réduit au Tourisme puis étendu plus tard à l'Artisanat. Quant au second, il détenait le portefeuille des Mines au début avant de quitter le gouvernement pour revenir par la suite au ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène.

En revanche, une ancienne cadre de la première heure effectue un « come back » en héritant du ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications. Il s'agit de Stéphanie Delmotte qui était la première Directrice de cabinet du président Andry Rajoelina avant d'être mutée au projet PRODIGY.

Législatives

Lalatiana Rakotondrazafy qui est également un membre de la première heure du régime Rajoelina n'a pas été récupérée dans le nouveau cabinet après sa défaite aux législatives. Contrairement à Richard Théodore Rafidison et Tahin'ny Avo Maminjatovo Razanamahefa qui sont respectivement nommés ministre des Travaux Publics et Secrétaire d'Etat en charge de la Souveraineté alimentaire alors qu'ils n'ont pas réussi à se faire élire au soir du scrutin du 29 mai 2024, même s'ils n'étaient pas tête de liste. Le fait d'avoir été élu député n'est visiblement pas une condition nécessaire et suffisante pour (re)devenir ministre, pour prendre le cas de Haja Resampa qui passe le relais, un an après le succès des Jeux des Iles.