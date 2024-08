Madagascar: Volley Analamanga - ASI 2, VBCD, SQUAD et 2AVB promus en 1ere division

La saison 2023-24 de la Ligue régionale de volleyball Analamanga (LRVBA) a pris fin avec des changements notables dans les divisions. En première division masculine, la GNVB 2 s'est imposée en tête du classement, suivie de la GNVB 1 et du COSFA, qui complète le podium.

De leur côté, l'ASSM, le SDV, l'ESVBA, le BKMV et le VBCD 1DM ont été relégués en deuxième division. Dans la deuxième division masculine, l'ASI 2, couronné champion, et la VBCD 2DM, vice-champion, ont été promus en première division. Du côté féminin, le SQUAD 1 a terminé en tête du championnat de première division, avec la GNVB en deuxième place et l'ASI 1 en troisième.

Le SQUAD 2 et l'ASI 2 ont été relégués en deuxième division, tandis que le SQUAD et le 2AVB font leur entrée en première division. La ligue a également adressé ses remerciements à tous les participants et acteurs du championnat de cette saison malgré les défis rencontrés durant le championnat. « Il y a eu des failles, des désaccords et des manques d'organisation, et nous tenons à nous excuser. Nous avons également pris en compte toutes les recommandations et remarques pour améliorer la saison 2024-25 », souligne la ligue.