Algérie: Paralympiques 2024 - Hammad et Krikou rendent visite aux athlètes algériens à Fouka

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad et la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, ont effectué jeudi, une visite de courtoisie et d'encouragement à la délégation sportive qui va représenter l'Algérie aux 17e Jeux paralympiques Paris 2024 (28 août- 8 septembre), actuellement en regroupement au Centre national de regroupement et de préparation des talents et des élites sportifs "Frères Soukane", à Fouka.

Au cours de cette visite, les deux ministres ont tenu à saluer les membres de la délégation un par un, tout en s'attardant devant plusieurs athlètes, anciens et nouveaux, afin de les encourager à la veille de leur départ pour Paris, prévu ce vendredi en plusieurs contingents.

Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou n'a pas caché sa joie d'être parmi les paralympiens.

Avant la traditionnelle photo souvenir avec toute la délégation sportive, les deux ministres accompagnés du wali de Tipaza, Aboubakr Seddik Boucetta, ont partagé le déjeuner avec l'ensemble des athlètes et échanger sur leurs objectifs aux joutes parisiennes qui ont un cachet particulier pour les athlètes.

L'Algérie participera aux JP-2024 avec 26 athlètes, répartis sur quatre disciplines, le para-athlétisme (20), le para-powerlifting (3), le para-judo (2) et le para-canoé (1), en plus des différents staffs technique, médical et administratif, pour une délégation de 73 personnes.

Le 1er groupe composé du chef de la délégation et du directeur technique national (DTN) sont sur place depuis hier mercredi, afin de préparer l'arrivée des athlètes algériens au village paralympique, ainsi que leurs différents staffs technique et médical dont le départ est programmé pour ce vendredi, en trois groupes. Le 3e départ prévu le 26 août sera composé du staff administratif et de la logistique.