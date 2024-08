Madagascar: Toliara - Deux morts et six rescapés dans un naufrage

Accident maritime dans la pointe Sud de Madagascar dans la baie de Saint-Augustin. Deux personnes ont été emportées par la mer.

Tragédie en mer à Toliara. Un drame s'est produit dans la baie de Saint-Augustin, dans la pointe sud de Madagascar avant-hier. À la lumière des informations jusqu'alors communiquées, deux personnes ont péri et six rescapés sont répertoriés. En raison de la difficulté d'un déploiement immédiat pour les opérations de sauvetage, les piroguiers et villageois sur place étaient les premiers à être venus à la rescousse.

Le naufrage s'est produit à la hauteur du village côtier de Sarodrano. L'embarcation frappée par cet accident maritime a quitté le petit port de Mahavatse vers 22h mardi.

Un témoin raconte que l'eau a soudainement envahi la pirogue à moteur, laquelle s'est retournée vers 1h du matin. « Les passagers se sont tous accrochés à la pirogue et des enfants en bas âge ont été mis sur le dos de la pirogue», décrit-il. Les secours sont arrivés vers 5h du matin. Deux personnes n'ont pas répondu présent. Quelques heures plus tard, leurs corps ont été retrouvés. Aucun des passagers n'avait de gilet de sauvetage.

Risqués

Le transport maritime vers le littoral sud de Toliara est l'un des plus risqués, en raison de l'embouchure de Sarodrano à Saint-Augustin. Dans la nuit de mardi, de fortes houles avaient été annoncées sur la côte sud de la région Atsimo Andrefana. Mais les passagers n'ont d'autre choix que de prendre ces pirogues à moteur pour rejoindre Soalara Sud, Anakao et Beheloke. Le voyage en vedette rapide coûte dix fois plus cher. La liaison devait être assurée par le ferry, le bac Fiavota, qui est à l'arrêt depuis 2021. Le programme Pôle intégré de croissance (PIC) envisage le remplacement total du navire dans un avenir proche.