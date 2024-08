Madagascar: Athlétisme - Championnat des Jeunes - Trois jours de compétition pour détecter la relève

Après les JIOI 2023 à la maison, la Fédération malgache d'athlétisme (FMA), dans le but de relancer l'athlétisme malgache et de détecter la relève, organise du 23 au 25 août au stade d'Alarobia le championnat de Madagascar pour les jeunes des catégories U16, U18 et U20.

« Depuis ces trois dernières années, l'athlétisme malgache est en perte de vitesse et, pour relancer la discipline, c'est le moment de détecter la relève, évaluer les performances de chaque athlète pour mieux les encadrer », confie Hery Rambeloson, directeur technique national de la FMA.

Pour cette joute nationale de la catégorie jeune, plus de quatre cent cinquante athlètes issus de treize ligues régionales dont Diana, Boeny, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Ihorombe, Amoron'i Mania, Fitovinany, Anosy, Alaotra-Mangoro, Atsinanana, Vatovavy et de la section Atsimo-Atsinanana se disputeront le titre de champion de Madagascar pendant trois jours.

Par rapport à la dernière édition des JIOI 2023, Madagascar ne dispose plus de coureurs en 100 m plat ou en 200 m capables de rivaliser avec les Mauriciens, qui ont fait un triplé, ni avec les Réunionnais. Madagascar n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 100 m plat masculin.

Des lacunes

La révélation du championnat de Madagascar, Toky Aro Ralison, avec des performances de 10,5 secondes au 100 m et 21,4 secondes au 200 m, n'est pas en pleine forme en raison d'une blessure. Il peine à rivaliser avec le Mauricien Bibi Gary Noa Jerrel, auteur d'un triplé et ayant déjà concouru en Ligue des Diamants. Actuellement, l'athlétisme a son point faible dans les disciplines dites techniques telles que tous les types de lancer, le saut en longueur masculin, le saut en hauteur, le triple saut et le saut à la perche.

« Pour pallier ces lacunes, il est crucial de découvrir de nouveaux talents, et la direction technique nationale de la Fédération malgache d'athlétisme est prête à encadrer et guider les athlètes dans leur développement. Il est également essentiel de commencer dès maintenant à préparer la prochaine édition des JIOI, qui se déroulera aux Comores », conclut Hery Rambeloson.

Pour la première journée de vendredi, trente-cinq finales sont au programme et la plus attendue de toutes est la finale du 100 m pour les catégories U18 filles et garçons à partir de 13 heures 40 et 13 heures 45 minutes, et la finale de 1 500 mètres U18 filles à 15 heures 25, et pour les U20 garçons à 15 heures 35 minutes.