Madagascar: Style et Beauté - Le pays à la compétition internationale de coiffure

Madagascar participera au concours international de coiffure "Style & Colour Trophy 2024" qui se tiendra en décembre à Paris. Le représentant national sera sélectionné les 26 et 27 août à Ankorondrano, parmi trois candidats en compétition.

Madagascar fait ses premiers pas au Style & Colour Trophy 2024 de L'Oréal Professionnel. Pour la première fois, le pays participe à ce concours international de coiffure, organisé par L'Oréal Professionnel Paris. La grande finale se déroulera en décembre à Paris ; les 26 et 27 août, la finale nationale avec trois candidats en lice se tiendra à l'Académie L'Oréal Professionnel Madagascar à Ankorondrano.

Solo Rakotondrazafy, Hanitriniaina Herimahefasoa et Zo Ramarosandratana ont été choisis parmi des centaines de candidats pour représenter Madagascar. « Nous avons reçu des centaines de vidéos de coupe et de coiffage, mais seuls trois candidats ont accédé à cette finale nationale. C'est une première participation pour Madagascar, mais le Style & Colour Trophy est un concours historique, organisé depuis 1954 pour révéler les meilleurs talents de la coiffure.

Cette participation est une vitrine pour le talent local, et Madagascar représente ainsi fièrement l'Afrique Subsaharienne et l'océan Indien face à quarante autres pays participants », souligne Mina Andrianivoarimalala, directrice commerciale de Sedis, représentante de L'Oréal Professionnel à Madagascar, lors d'une conférence de presse hier à Ankorondrano.

Préparation intense

Les trois finalistes se préparent depuis des mois pour ce moment décisif. Solo Rakotondrazafy, 41 ans, coiffeur coloriste chez Blush Ankorondrano, s'est déjà distingué comme révélation lors du concours The Hairstylist Contest Madagascar en 2022. Hanitriniaina Herimahefasoa, propriétaire du salon Clinics Beauté à Moramanga et ambassadrice 2024 de L'Oréal Professionnel à Madagascar, a remporté le même concours en 2023. Zo Ramarosandratana, coiffeuse coloriste chez Luminelle Ankorondrano, s'est également révélée lors de l'édition 2023 de The Hairstylist Contest Madagascar.

« Ce concours très sélectif offre une occasion unique aux participants de mettre en avant leur savoir-faire technique, de stimuler leur créativité et de représenter fièrement le pays », affirme Domoina Rakotondramanana, responsable de l'Académie L'Oréal Professionnel Madagascar. Le candidat sélectionné aura l'opportunité d'intégrer l'Académie "Utopia", un espace inspiré par la technologie et les mondes réels et virtuels, pour se préparer à la compétition mondiale.