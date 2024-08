Madagascar: Masters de Pétanque - Étape 2 - Élimination de l'équipe malgache

Fin de parcours pour l'équipe malgache dès la deuxième partie de la deuxième étape des Masters de pétanque. La compétition s'est déroulée hier à Nevers.

Pas de phase finale. La triplette malgache n'a pas été assez performante lors de la deuxième étape de la 25e édition des Masters de pétanque, hier à Nevers. Les fans de la pétanque malgache espéraient mieux, compte tenu de sa performance lors de la première étape et des tournois dans le cadre de la tournée estivale.

L'équipe malgache avait été éliminée par l'équipe de France 2 lors de la première étape de la 25e édition des Masters de pétanque à Saint-Gilles-Croix-de-Vie fin juin. Hier, le trio Faralahy Urbain Joseph Ramantiaray dit Baloty, Jean Michel Andrianjaka alias Tsetse, et Haja Andriamahazo Rafanomezantsoa alias Havana a encore fait un bon début.

La triplette malgache a battu l'équipe de France 1, composée de Stéphane Robineau, Christophe Sarrion, Philippe Suchaud et Mickael Benetto, sur le score de 13 à 9. L'équipe hôte avait déjà mené 9 à 3, profitant du relâchement de Tselonina en deux mènes. La formation de la Grande Île a remonté la pente et a pu égaliser 9 partout. La partie a été ensuite interrompue par la pluie pendant un moment.

Relance

À la reprise, l'équipe de Madagascar, déterminée, a assuré les prochaines mènes et n'a laissé à l'équipe adverse aucun point jusqu'au bout de la partie. Lors de la deuxième partie, la sélection malgache s'est inclinée devant la bande à Christian Andriantseheno dit Racle, sur le score de 7 à 13. Habitué à une telle compétition internationale de haut niveau, ce dernier s'est montré plus expérimenté. De plus, il connaît bien la façon de jouer de ses compatriotes. Point final donc pour la triplette malgache à cette deuxième étape des Masters de pétanque à Nevers.

La finale a été disputée hier entre l'équipe de Quintais et Lacroix. La formation malgache devra rectifier ses failles à la prochaine étape à Romans-sur-Isère les 27 et 28 août si elle veut aller plus loin et se qualifier pour la phase finale, le Final Four programmé au mois de septembre.