Afrique: La feuille de route du Nigeria pour la transformation numérique dans le cadre de la ZLECAf

Le pays investit dans l'infrastructure numérique et le développement des talents, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives de croissance économique.

Le Nigéria se positionne pour être le leader du continent en matière de commerce numérique dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). L'économie numérique du pays a déjà transformé la façon dont des millions de citoyens font leurs achats, effectuent leurs opérations bancaires et communiquent, remodelant ainsi le paysage commercial du pays et ouvrant de nouvelles voies à la croissance économique.

La ZLECAf vise à harmoniser les règles et les principes du commerce numérique, en garantissant un environnement commercial numérique rationalisé, sécurisé et inclusif, afin d'améliorer le commerce numérique au sein de l'Afrique et son engagement avec le monde. Les principales dispositions du protocole numérique sont l'accès au marché, la gouvernance des données et la confiance des consommateurs.

Le Nigeria a récemment dévoilé une stratégie globale axée sur l'augmentation des investissements dans l'infrastructure numérique, la promotion de l'innovation perturbatrice et de l'esprit d'entreprise, et l'alignement de plusieurs agences gouvernementales pour soutenir les initiatives de commerce numérique.

Les éléments clés de la feuille de route comprennent la mise en oeuvre du protocole de commerce numérique de la ZLECAf et le développement de hubs de talents techniques expansifs. « Nous sommes dans une position privilégiée parce que nous sommes le plus grand centre de TIC du continent, et en tant que tel, nous devons ouvrir la voie à l'avenir de cette vague particulière de la révolution industrielle », a affirmé Kashim Shettima, le vice-président du Nigeria, lors d'une récente réunion d'experts à Abuja pour réfléchir à la voie à suivre pour le commerce numérique en Afrique.

Le Nigeria a également investi dans des entreprises numériques et créatives (iDICE) conçues pour promouvoir l'investissement dans les écosystèmes technologiques et créatifs dans le cadre de mesures visant à maximiser son potentiel et à s'engager à mettre pleinement en oeuvre le protocole sur le commerce numérique.

Il a mis en place un programme visant à former 3 millions de jeunes talents techniques tout en mettant en oeuvre l'initiative Outsource to Nigeria (OTNI) qui vise à créer des millions d'emplois et à développer le secteur de l'externalisation des processus d'affaires (BPO) et des services basés sur les technologies de l'information au Nigeria.

Les autorités considèrent ces initiatives comme essentielles à l'économie numérique du pays pour lui permettre d'être le chef de file du commerce numérique en Afrique. « Elles nous offrent une voie pour non seulement maximiser nos potentiels, mais aussi nous engager à adopter le protocole sur le commerce numérique au sein de la ZLECAf », a déclaré M. Shettima.

La réunion d'experts d'Abuja a exploré comment l'économie numérique et la ZLECAf peuvent transformer le commerce nigérian, stimuler la croissance économique et soutenir les moyens de subsistance.

Ils ont discuté de stratégies efficaces pour tirer parti des technologies numériques afin de stimuler la croissance économique et de soutenir les moyens de subsistance, en encourageant la collaboration entre les parties prenantes pour favoriser le progrès numérique et économique.

Ils ont formulé des recommandations concernant les cadres politiques et les investissements dans les infrastructures, et ont partagé les meilleures pratiques et les réussites d'autres pays africains afin d'éclairer les initiatives du Nigeria en matière de commerce numérique.

Cependant, ils ont averti que la mise en oeuvre du protocole sur le commerce numérique nécessitera la coordination de plusieurs agences gouvernementales dans le pays et l'alignement sur les politiques et stratégies actuelles et sur le développement de nouvelles politiques et stratégies.

Les experts affirment également que le dialogue au sein du gouvernement et avec le secteur privé est essentiel pour réussir la mise en oeuvre de toutes ces initiatives et maximiser leur impact sur l'économie nigériane, les citoyens, et améliorer le commerce numérique de la nation dans le cadre de la ZLECAf.

Kashifu Inuwa, directeur de l'Agence nigériane de développement des technologies de l'information, estime que le pays peut consolider sa position de leader si ses efforts sont complétés par une cyber-résilience. « Nous devons renforcer notre résilience cybernétique, améliorer notre posture cybernétique et l'utiliser comme un manuel pour l'étendre à d'autres pays africains », a-t-il déclaré.

Kris Kamponi, responsable de la prospérité au Haut-commissariat adjoint britannique, s'est étonné de l'accès rapide aux marchandises à Lagos, soulignant l'efficacité du marché numérique nigérian. Il a insisté sur la nécessité d'instaurer la confiance dans le processus.

« J'ai été étonné, en arrivant ici à Lagos, de pouvoir accéder à pratiquement tout ce dont j'avais besoin le jour même. Si ce n'est pas le cas, c'est le lendemain », a déclaré M. Kamponi à Afrique Renouveau.

La ZLECAf crée un marché unique pour les biens et les services, établit une union douanière unifiée et facilite la libre circulation des investissements, des voyageurs d'affaires et du commerce.

L'accord vise à élargir et à approfondir l'intégration économique en Afrique, à attirer les investissements, à stimuler le commerce, à créer de meilleurs emplois, à réduire la pauvreté et à accroître la prospérité partagée.