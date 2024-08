Togo: Mgr BARRIGAH « était une figure emblématique de la réconciliation nationale »

C'est ce que l'on retient d'un communiqué du HCRRUN (Haut Commissariat de la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale). D'après cette institution nationale dirigée par Mme Awa Nana Daboya, « c'est avec une profonde tristesse » qu'elle « a appris le décès de Monseigneur Nicodème Barrigah-Bénissan, président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) ».

Dans la suite du document, poursuit le HCRRUN, « Monseigneur BARRIGAH était une figure emblématique de la réconciliation nationale au Togo, dont l'engagement et la sagesse ont inspiré de nombreuses initiatives visant à restaurer la confiance entre les citoyens et l'unité dans notre pays. Sous sa direction, la CVJR a joué un rôle crucial dans le processus de guérison des blessures du passé et dans la promotion d'une conscience pacifique entre les Togolais ». Et pouvait-on aussi lire, que, « le HCRRUN, émanation de ce processus, tient à saluer la mémoire d'un homme de foi, de justice et de paix, dont l'oeuvre restera gravée dans l'histoire de notre nation et exprime ses condoléances les plus émues à l'ensemble de la communauté chrétienne du Togo, à sa famille, ainsi qu'à ses proches ».

Prolongement de la CVJR dont il a hérité des recommandations, à mettre en oeuvre, le HCRRUN dit réaffirmer « sa détermination à poursuivre et à renforcer la dynamique enclenchée, en honorant son dévouement pour une société togolaise réconciliée et unie ».