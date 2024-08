La cité religieuse de Touba sera le point de convergence des fidèles musulmans et particulièrement de la communauté mouride à l'occasion du Grand Magal célébré demain vendredi 23 août, correspondant au 18 Safar du calendrier musulman. Ainsi, pour veiller à un bon déroulement de cet évènement grandiose, la police nationale conformément à sa mission de veiller à la sécurité des personnes et des biens et sur les recommandations de ses supérieurs, a organisé beaucoup d'activités en prélude au Magal de Touba 2024. Ces activités selon le commissaire spécial, Diégane Sene, chef de service du commissariat spécial de Touba, se déroulent avant, pendant et après Magal.

A ses activités dit le chef de service du commissariat spécial de Touba, le plus important était la protection des personnes et biens, de tel sorte que celui qui vient au Magal puisse le faire en toute sécurité en luttant contre les personnes que l'on considère étant suspectes.

Pour aborder ces activités préparatoires, la police nationale a depuis le 1er août commencé à déployer des éléments ici à Touba, a indiqué le commissaire Diégane Sene.

Au total dénombre-t-il, 4331 policiers sont mobilisés à Touba pour couvrir le Magal. Dans ces effectifs issus des rangs de la police, on peut noter le groupement mobile d'intervention, la compagnie circulation et d'autres services qui évoluent sur la lutte contre la délinquance et du renseignement.

Ces services selon M. Sene, sont venus porter main forte à ces commissariats qui se trouvent ici à Touba et de Mbacké, notamment celui de Ndiannatou, de Ndamatou, de Gouye Mbinde et de Mbacké. En ce qui concerne le commissariat de Ndamatou, dit-il la police a déployé des moyens importants, composé de véhicules au nombre de 144. Outre ces véhicules, il y a des 21 motos qu'on a déployées.

En plus de ce dispositif, il y a ce qu'on appelle le dispositif de surveillance avec la mise en place des caméras et aussi des drones pour mieux faire le tour des lieux.

Pour cette année, la police a apporté quelques innovations parmi lesquelles la mise en place de postes médicaux. Ces postes médicaux d'après le chef de service du commissariat spécial de Touba, vont aider les pèlerins en cas de maladie de se faire soigner gratuitement.