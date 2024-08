Ile Maurice: Trois tickets en principe pour ReA dans une alliance avec le PTr-MMM-ND

Ashok Subron s'est adressé à la presse hier jeudi 22 août, au sortir de la demeure de Navin Ramgoolam où, en compagnie de David Sauvage, Ashvin Gudday et Kugan Parapen de Rezistans ek Alternativ (ReA), il a rencontré le leader du Parti Travailliste (PTr) et celui du Mouvement militant mauricien (MMM) Paul Bérenger. D'emblée, Ashok Subron a déclaré qu'il ne faut absolument pas donner un troisième mandat au gouvernement sortant.

Et que c'est pour cela que ReA s'est allié au PTR-MMM-ND ; mais il s'agit également de changer le système en sus du gouvernement. Il dit espérer une participation massive des électeurs aux prochaines législatives pour donner un mandat clair au futur gouvernement pour qu'il puisse effectuer les changements nécessaires. «On ne pourra changer de gouvernement si l'opposition va à 3 ou à 4 blocs.»

Le plus important, c'est que selon Ashok Subron, Navin Ramgoolam et Paul Bérenger - qui ne se sont pas adressés à la presse hier - ont accepté le principe d'accorder trois tickets à ReA. Ce dernier a annoncé qu'un des tickets ira à une femme, et qu'il y aura au moins un ticket dans une circonscription urbaine et une autre en zone rurale.

Mais il n'a pas voulu en dire plus, disant respecter les négociations en cours. Toutefois, a-t-il ajouté, leur consentement pourrait dépendre des circonscriptions précises qui seront allouées à ReA, qui a proposé un choix de quatre d'entre elles. Cela, alors que le PTr-MMM aurait proposé d'autres circonscriptions que celles-là.

À la question de savoir si ReA obtiendra des tickets du quota du MMM ou du PTr, Ashok Subron dit l'ignorer et que l'important, c'est qu'ils soient tous contre Pravind Jugnauth.

David Sauvage a par ailleurs donné une idée du programme présenté par ReA en parlant de l'urgence climatique avec les inondations et les pertes de vies humaines. «Mais surtout, il faut en finir avec cette bête qu'est le communalisme.» Ashok Subron est revenu sur ce point en lançant un avertissement à la population : «Ayez de l'amour pour votre prochain. Ne tombez pas dans le piège du communalisme.» Tout en soulignant qu'il sent que les venins du communalisme sont et seront semés et que cela pourrait mener à très grande catastrophe pour la nation mauricienne.

Kugan Parapen a, de son côté, parlé de l'importance d'amender la Constitution mais sans préciser sur quels points précis.