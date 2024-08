Ile Maurice: Zaliia, 29 ans, tuée sur fond de jalousie

Comme toutes les jeunes filles de son âge, elle avait des rêves et des projets. «Ma nouvelle vie... Je suis à l'étranger depuis décembre 2023. J'ai grandi en Afrique du Sud, en Indonésie, et maintenant je suis à l'île Maurice», avait écrit avec enthousiasme Zaliia Shamigulova, d'origine russe, sur son profil Facebook. Elle était arrivée à Maurice le 2 juin avec des amis et devait rentrer en Russie le 1eᣴ septembre.

L'ex-directrice des ressources humaines d'une entreprise et consultante avait cessé de travailler en avril et mis en pause tous ses dossiers. Elle est partie en vacances dans le désert en mai et avait transféré ses tâches à l'entreprise tout en continuant certains projets. Cependant, son attention s'était davantage portée sur la communication avec des amis, disait-elle sur sa page Facebook.

La femme de 29 ans s'était fait de nouveaux amis et était ravie d'être à Maurice, qu'elle découvrait avec émerveillement. «Il faisait tellement froid à Cape Town. J'ai acheté des billets pour l'île Maurice je suis ici pour me réchauffer. J'ai découvert la culture locale et j'ai commencé à apprendre le français», avait-elle écrit sous des photos respirant la joie.

Elle était également très heureuse d'avoir assisté à un mariage hindou, avouait-elle, tout en postant une photo d'elle en sari. «J'ai été invitée à un mariage hindou à Maurice. Je me suis transformée en Indienne... Notez la photo de 1 à 10. » C'était l'une de ses dernières publications, le 12 août, quelques jours avant d'être portée disparue...

Mais le paradis s'est avéré être l'enfer pour Zaliia. Elle a été poignardée par Pooryavirsingh Soondur, un ingénieur de 29 ans domicilié à Quatre-Bornes, par jalousie. Le jeune homme serait tombé follement amoureux d'elle après leur rencontre sur l'application Tinder, mais les sentiments de la jeune femme n'étaient pas réciproques. C'est l'amie de Zaliia Shamigulova qui a donné l'alerte lorsque la jeune femme, résidant à Flic-en-Flac, n'est pas rentrée à la villa après être sortie le samedi 17 août...

La Criminal Investigation Division de Flic-en-Flac, en possession de l'immatriculation du véhicule à bord duquel était montée la victime, a interrogé mardi le conducteur, Pooryavirsingh Soondur, qui avait nié les faits et avait été autorisé à rentrer chez lui. Mais l'affaire a pris une autre tournure après l'examen du véhicule avec la technologie Blue Star, qui a détecté des traces de sang.

Le jeune homme a été de nouveau convoqué mercredi. Confronté à ces éléments, il a alors conduit les enquêteurs sur un terrain en friche à La Marie, où il a enterré Zaliia Shamigulova après l'avoir tuée. La victime a été retrouvée nue, le suspect s'étant débarrassé de ses vêtements pour ne laisser aucun indice.

Ce meurtre a également été rapporté dans la presse russe. La famille de la victime a retenu les services de Me Shakeel Mohamed.

«Le frère de Mlle Shamigulova m'a contacté pour représenter la famille après sa disparition. C'est un groupe d'amis venus à Maurice pour passer un moment de joie, de détente et de tranquillité. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un crime crapuleux avec préméditation. Rien ne justifie le fait d'ôter la vie à une personne aussi jeune, loin de sa famille, et de l'enterrer. Ce sont des moments très difficiles pour la famille. La mère et le frère ont prié pour que le corps retrouvé dans la soirée à La Marie ne soit pas celui de Mlle Shamigulova, mais l'identification a été positive par son ami. Je félicite la police pour le travail minutieux accompli. Les investigations dans cette affaire ne sont pas encore terminées», a confié l'avocat.

L'autopsie pratiquée par le responsable du service médico-légal de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a attribué le décès à des blessures par coups de couteau au niveau de la poitrine. Pooryavirsingh Soondur a été inculpé jeudi pour le meurtre de Zaliia Shamigulova. Bien qu'il affirme avoir agi seul, la police explore d'autres pistes.