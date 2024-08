Afrique Centrale: Processus de Luanda - La RDC et le Rwanda se retrouvent le 9 et 10 septembre pour négocier l'accord de paix

La République Démocratique du Congo et le Rwanda se retrouveront à nouveau le 9 et 10 septembre, à Luanda, sous la médiation de l'Angola, pour négocier l'Accord de Paix sur le conflit à l'est de la RDC.

Selon le communiqué final de la troisième réunion ministérielle qui s'est clôturée le jeudi 22 août à Luanda, une réunion d'experts se réunira également dans la capitale angolaise, du 29 au 30 août, dans le but d'aborder des aspects spécifiques de l'Accord proposé par le Président de la République d'Angola, João Lourenço, médiateur du processus.

Le communiqué souligne que la réunion ministérielle, qui a débuté mardi, s'est déroulée « dans un climat serein et fraternel », et que toutes les parties ont réitéré leur engagement à travailler ensemble pour trouver une solution durable au conflit qui touche l'Est de la RDC.

La réunion, présidée par le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, a réuni les ministres des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Rwanda, Olivier Jean Patrick Nduhungirehe.

La troisième réunion ministérielle a été organisée en tenant compte des accords conclus sur le cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC, en vigueur depuis le 4 août.