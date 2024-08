Congo-Kinshasa: Kolwezi - Jacquemin Shabani lance l'opération de marquage des armes pour assurer leur traçabilité

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a lancé mercredi 21 août à Kolwezi, dans la province du Lualaba, l'opération de marquage des armes légères et de petits calibres et à l'installation de de l'antenne provinciale de la Commission nationale des armes légères et des petits calibres.

Ce sont les armes détenues par les forces de défense et de sécurité ainsi que par les civils dans cette ville du Lualaba.

Cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités dont les autorités politiques de la province, les responsables de la police et de l'armée.

Pour Jacquemain Shabani, les armes légères et de petits calibres sont considérées comme l'une des principales causes d'insécurité et d'instabilité socio-économique en RDC.

Il a souligné qu'une quantité considérable de ce type d'armes circule illégalement entre les mains des personnes non autorisées d'une frontière à une autre, mais également dans le territoire congolais. Ce sont ces armes qui alimentent les conflits communautaires, le banditisme urbain, les conflits armés, la criminalité transfrontalière.

Pour M. Shabani, le marquage permet non seulement d'assurer la traçabilité des armes, mais aussi de lutter contre le circuit maffieux afin de réduire les violences armées.

La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a salué cette initiative qui va aider à lutter contre le banditisme dans sa province.

Il y a quelques semaines, certains quartiers de la ville minière de Kolwezi étaient la cible des bandits à mains armées, soulevant des questions au sein de la population, sur la provenance des armes utilisées par ces malfrats pour inquiéter la population.