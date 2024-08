Angola: Le gouverneur réitère son engagement à paver la route de Massangano

Ndalatando (Angola) — Le gouverneur provincial de Cuanza-Norte, João Diogo Gaspar, a réitéré vendredi son engagement à paver la route qui relie Dondo au siège communal de Massangano, dans la municipalité de Cambambe, visant à améliorer l'accès à ce site touristique.

Le gouvernant a fait cette réaffirmation à l'ANGOP, à Massangano, en parlant des obstacles au développement du tourisme dans la province.

"Nous créons les conditions permettant aux gens de visiter cet endroit et de profiter de sa beauté naturelle et de son passé historique", a-t-il déclaré.

Il a précisé que l'Exécutif travaille à paver les 22 kilomètres de route qui relie Dondo (chef-lieu municipal de Cambambe) à la commune de Massangano afin que les gens puissent y faire du tourisme.

Le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos Alberto dos Santos, avait annoncé en février dernier que la route de Massangano serait bitumée cette année.

Le projet, selon le ministre à l'époque, s'inscrit dans le Budget général de l'État (OGE) 2024 et vise à améliorer la circulation des personnes et des marchandises dans cette région touristique du pays.

Le gouverneur a souligné que le mauvais état des routes d'accès aux sites touristiques de la commune continue d'être le principal obstacle aux investissements dans le secteur touristique dans cette région de Cuanza-Norte.

%

Il a indiqué que de nombreux investisseurs nationaux et étrangers hésitent à investir dans la localité, en raison de la détérioration des routes d'accès qui relient la ville de Dondo à Massangano, une zone éminemment touristique.

C'est pourquoi, a-t-il indiqué, le développement du secteur touristique à Massangano passe nécessairement par la réhabilitation de la route communale.

Il a expliqué qu'à l'heure actuelle, le principal centre touristique de Massangano est le Sanctuaire de Notre-Dame de la Victoire, un monument national construit au XVIe siècle, qui attire chaque année des milliers de pèlerins, venant de différentes régions du pays et du monde.

De l'avis du gouverneur, le tourisme religieux dans la commune, s'il est bien exploré, peut promouvoir l'emploi et la valorisation du patrimoine culturel local.

João Diogo Gaspar s'est dit confiant que cette même route serait asphaltée le plus rapidement possible, pour faciliter l'accès à cet endroit dans de meilleures conditions.

Besoin d'unités hôtelières

Le gouverneur a dit que le district a également besoin d'hôtels, de pensions et de restaurants, afin de garantir un hébergement à ceux qui visitent la région, tant à des fins touristiques que religieuses.

Pour cela, a-t-il suggéré, le secteur privé doit avoir une intervention décisive dans la construction de ces infrastructures, la création d'entreprises de transport et la promotion de la culture locale.

Il a souligné que la région est vierge et ne dispose d'aucune infrastructure hôtelière pour accueillir les touristes.

Il a donc lancé un appel aux hommes d'affaires nationaux et étrangers pour qu'ils investissent directement dans la région de Massangano, à fort potentiel touristique.

Le gouvernant a ajouté qu'un facteur qui justifie la présence du monde des affaires est que le siège de la commune est alimenté en électricité par le barrage de Cambambe et en eau potable.

"Il existe de nombreuses opportunités d'affaires à Massangano. Nous invitons toutes les parties intéressées à investir pour développer la région", a-t-il réitéré.

Il a exprimé la volonté des autorités locales d'apporter toute la collaboration nécessaire aux investisseurs, pour faciliter l'installation, l'accès aux espaces et résoudre d'éventuels soucis administratifs.

Lieux d'intérêt touristique

La ville de Massangano était autrefois la capitale provisoire de l'Angola pendant l'occupation de Luanda par les Hollandais, sous le règne du capitaine portugais Paulo Dias de Novais, décédé et enterré au même endroit.

Il y a également un cimetière sur place où reposent les restes de 19 frères capucins, morts de maladie sous le règne de Ngola Kiluanje.

Dans la ville se trouvent également le tribunal et la prison, la première mairie d'Angola, la place de la croix et des esclaves et la forteresse de défense portugaise contre l'invasion des Néerlandais, qui suivaient le couloir fluvial de Kwanza.

Le sanctuaire de Nossa Senhora da Vitória (Notre Dame de la Victoire), construit au XVIe siècle, constitue une attraction majeure pour les visiteurs nationaux et étrangers.

Entre le 16 et le 18, le sanctuaire a accueilli le 14e pèlerinage annuel, qui a réuni plus de six mille fidèles nationaux et étrangers.

Les pèlerins ont également été rejoints par 13 touristes de nationalités belge, anglaise, espagnole et portugaise.

Située à 32 kilomètres de la ville de Dondo, dont 22 sont des chemins de terre, la commune de Massangano présente également des caractéristiques propices au développement de l'agriculture.

Elle est limitée au Nord par la ville de Dondo, au Sud par la commune de Zenza-do-Itombe, à l'Est par le fleuve Kwanza et à l'Ouest par la commune de Dange-ya-Menha.