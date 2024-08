Angola: Le pays et la Chine discutent de la coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et la Chine ont abordé jeudi, à Luanda, des questions d'intérêt commun dans le cadre du Forum de Coopération Chine-Afrique (FOCAC).

A cet effet, selon un communiqué auquel l'ANGOP a eu accès, le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a accordé une audience à l'ambassadeur de Chine en Angola, Zhang Bin.

Au cours de la rencontre, le diplomate chinois a souligné que ce forum s'impose comme un pilier fondamental dans la construction d'un avenir partagé entre les pays africains et la Chine.

Le FOCAC est un forum qui se déroule alternativement en Chine ou dans un pays africain et a été fondé en octobre 2000, lors de la première conférence ministérielle de Pékin.

Elle est composée de 55 membres, dont la Chine, et 54 pays africains avec lesquels le géant asiatique entretient des relations diplomatiques.

Le FOCAC s'inscrit dans une tendance croissante de coopération Sud-Sud qui offre une alternative aux mécanismes traditionnels d'aide au développement.

Ce forum vise à renforcer la coopération économique et les relations commerciales sino-africaines afin d'établir un nouvel ordre international qui reflétera mieux les besoins et les intérêts de la Chine et de l'Afrique.

Il se réunit tous les trois ans et aboutit à un plan d'action entre la Chine et les pays africains, mis en oeuvre bilatéralement et surveillé par un comité de suivi.