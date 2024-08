Botswana: Pierres précieuses - Un deuxième gros diamant découvert

Un diamant de taille inaccoutumée, le deuxième plus gros au monde avec 2492 carats selon le confrère Rfi, mais qui tient à peine dans la paume d'une main, a été trouvé dans une mine du Botswana, a annoncé une compagnie minière canadienne le jeudi 22 août. Cette pierre précieuse d'un demi-kilo selon le communiqué de la société Lucara que cite le média, détectée dans la mine de Karowe dans le nord-est du Botswana, premier producteur africain de diamants, est « l'un des plus gros diamants bruts jamais découverts.

Le gouvernement du Botswana et plusieurs experts estiment, qu’il s'agirait du deuxième plus gros jamais trouvé dans la terre. En termes de carats, il n'est pas loin du plus gros diamant connu au monde, le « Cullinan », de plus de 3 100 carats, mis au jour en Afrique du Sud en 1905. « Nous sommes enchantés d'avoir récupéré cet extraordinaire diamant », a déclaré William Lamb, Pdg de Lucara, cité dans le communiqué, qui n'offre aucune précision sur la valeur de la découverte ni sa qualité. Le directeur général de Lucara Botswana, Naseem Lahri, a présenté la pierre au président du pays, Mokgweetsi Masisi, dans l’après-midi du jeudi 22 août.

« On m'a dit qu'il s'agissait du plus gros diamant découvert au Botswana à ce jour et du deuxième au monde », a déclaré le président Masisi, félicitant la société. « Avec un diamant de cette taille, on peut construire des routes », a ajouté le président. Lucara a précisé verser au gouvernement botswanais une redevance de 10% de la valeur brute des ventes de diamants produits à Karowe.

Selon Agence Ecofin, le Botswana est le premier producteur mondial de diamants, en tenant compte de la valeur des pierres extraites.

Lucara Diamond prévoit pour l’année 2024 à sa mine de diamants Karowe au Botswana, une production maximale de 375 000 carats, soit une baisse de 8 % par rapport à la limite supérieure de ses prévisions révisées pour cette année (395 à 405 000 carats). Les prévisions de vente de diamants pour l’année prochaine se situent entre 345 000 carats et 375 000 carats, pour des revenus estimés entre 220 millions de dollars et 250 millions de dollars. Il s’agit là aussi d’une diminution par rapport aux 365 à 385 000 carats de ventes attendues cette année, pour un chiffre d’affaires de 160 à 190 millions de dollars