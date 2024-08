Angola: Le FADA décaisse 332 millions de kwanzas de demandes de crédit à Zaire

Mbanza Kongo (Angola) — Vingt-trois demandes de crédit agricole, d'une valeur de 332 millions de kwanzas, ont été satisfaites jusqu'en juin de cette année, par le Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA), en faveur des agriculteurs associés de la province de Zaire.

L'information a été fournie jeudi, à Mbanza Kongo, par le président du Conseil d'administration du FADA, Felisbela Francisco, lorsqu'il intervenait lors de la livraison de matériel agricole aux associations et coopératives agricoles incluses dans cette première phase, dans le cadre du programme de l'Exécutif appelé « Osi Yetu ».

La responsable a considéré que les statistiques actuelles sur les demandes de crédit dans la province de Zaire sont insignifiantes, à en juger par le potentiel agricole de la région, et a donc demandé une plus grande implication du Gouvernorat local dans le processus de financement des associations et coopératives agricoles locales.

Elle fait savoir qu'au niveau national, le FADA a déjà approuvé, jusqu'à fin juin de cette année, trois mille 682 demandes de crédit, correspondant à 29 milliards 762 millions 661 mille 153 kwanzas, ayant décaissé, à ce jour, 2.669 crédits totalisant 22 milliards 383 millions et 22 mille 700 kwanzas.

Les coopératives bénéficient du matériel agricole

Vingt motoculteurs et cinq tracteurs ont été livrés à des associations et coopératives agricoles de la province de Zaire, en vue d'augmenter les niveaux de production et de productivité agricoles.

A l'occasion, la PCA du FADA, Felisbela Francisco, a expliqué que les tracteurs sont évalués à 50 millions de Kwanzas, tandis que les motoculteurs ont un coût estimé à 10 millions de Kwanzas, remboursables sur une période de quatre ans, avec 12 mois de déficit.

La responsable a demandé aux bénéficiaires d'assumer une plus grande responsabilité dans le respect des obligations contractuelles.

Pour opérationnaliser le programme « Osi Yeto », le FADA a créé le produit appelé « Crédit pour investissement en matériel agricole » qui comprend des tracteurs, des motoculteurs, des microtracteurs, des motopompes, entre autres moyens pour l'agriculture.

Le bureau provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Zaire contrôle 277 coopératives, 98 associations agricoles et 208 champs-écoles.