Sénégal: Sécurité transfrontalière - Clôture de la première édition d'une patrouille mixte

Farafegny (Gambie) — Les forces armées sénégalaises et gambiennes ont procédé, jeudi, à la clôture de la première édition d'une patrouille mixte menée du 20 au 22 août 2024, le long de la frontière qui sépare les deux pays, a constaté l'APS.

La cérémonie de clôture, a eu lieu à Keur Aly, une localité située à Farafegny, en territoire gambien, en présence des autorités militaires, paramilitaires, administratives, territoriales, politiques, religieuses et coutumières des deux pays.

Cette activité a été marquée d'abord par une revue des troupes gambiennes et sénégalaises, d'une levée des couleurs suivie des hymnes nationaux des deux pays voisins, d'une animation de la fanfare de la zone militaire numéro 3 basée à Kaolack, au centre du Sénégal, entre autres.

Cette patrouille mixte entre dans les missions du comité bipartite de défense mis en place par les deux États, qui se réunit, au minimum, deux fois dans l'année, alternativement au Sénégal et en Gambie.

"Une fois que la nécessité se fait sentir, le commandant de la zone militaire numéro 3 du Sénégal et son vis-à-vis gambien peuvent décider de se réunir ou de faire mouvoir leurs troupes pour régler un problème ponctuel", a expliqué le colonel sénégalais Diouma Sow, commandant de la zone militaire numéro 3 basée à Kaolack.

Selon l'officier sénégalais, les différentes réunions entre la Gambie et le Sénégal ont pour objectif, entre autres, d'identifier tout ce qui est menace et trafic ou de mener des actions qui peuvent alléger la souffrance des populations et encourager la fraternité, l'entente et la cohésion au niveau de la frontière entre les deux pays.

"C'est pourquoi nous avons décidé de planifier des activités opérationnelles dont l'une d'elles vient d'être déroulée. Il s'agit, en l'occurrence, de la première patrouille mixte entre la zone militaire numéro 3 du Sénégal et le deuxième bataillon d'infanterie gambien pour l'année 2024", a indiqué le colonel Sow.

Il soutient que l'objectif de cette patrouille mixte, au-delà de son aspect sécuritaire des frontières entre les deux pays, a été une occasion d'organiser des activités de consultations médicales gratuites au profit de 309 habitants des localités frontalières.

De son côté, le colonel Ibrahima Coulibaly, chef de corps du 2è Bataillon d'infanterie de l'armée gambienne, a remercié les chefs d'État et chefs d'État-major des deux Etats-majors du Sénégal et de la Gambie et et les, pour leur vision matérialisée par cette patrouille mixte.

"Le Sénégal et la Gambie constituent deux pays, mais un seul peuple. Si le Sénégal est en paix et que la Gambie se trouve dans des difficultés, c'est comme si c'est le Sénégal qui était dans des problèmes", a fait valoir l'officier gambien.

Il est "persuadé" que le Sénégal et la Gambie, à travers leurs deux armées, doivent être ensemble et s'organiser pour relever les défis sécuritaires auxquels ils font face.

"A travers cette patrouille mixte, nous avons voulu matérialiser la vision de nos différentes autorités. En tant que militaires, nous mettons en exécution leur volonté au profit de nos différentes populations", a souligné le commandant du deuxième Bataillon d'infanterie des forces armées gambiennes.