Sénégal: Touba dans la ferveur de la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba

Touba — Des dizaines de milliers de fidèles convergent depuis vendredi tôt le matin vers la grande mosquée de Touba pour prier et se recueillir à l'occasion de la célébration la 130e édition du grand Magal, en souvenir du départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), le fondateur du mouridisme, l'une des principales confréries musulmanes du Sénégal.

L'évènement religieux se tient cette année encore en plein hivernage, ce qui a rendu difficiles les déplacements dans la cité religieuse en proie à des inondations en dépit de l'important dispositif de pompage des eaux mis en place par les autorités.

La Police a déployé 4 331 agents et 144 véhicules pour assurer la sécurité des personnes.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place un "important dispositif" de surveillance épidémiologique de la variole du singe, assure le directeur régional de la santé de Diourbel.

Conformément à la tradition, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, élu le 24 mars 2024, était à Touba, lundi, pour sa visite de courtoisie au Khalife général des mourides. Le chef de l'État s'est entretenu avec le guide religieux Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Bassirou Diomaye Faye lui a réitéré sa volonté de régler les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement à Touba.

"Mon premier projet pour les cinq ans à venir sera de régler les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement de la cité religieuse de Touba", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a lui aussi rendu, mardi, une visite de courtoisie auprès du Khalife général.

Les conférences et plateaux inscrits au menu de la 130ème édition du grand Magal de Touba portent sur le thème général "L'éducation à l'ère de la mondialisation", a indiqué le président de la Commission culture et communication du comité d'organisation, Cheikh Abdou Lahat Mbacké Gaïndé Fatma.

"Le Magal n'a jamais de thème. Mais chaque année, il y en a un qui est choisi pour les conférences et plateaux où on peut impacter sur le vécu des fidèles. Et pour cette année, c'est +l'éducation à l'ère de la mondialisation+, qui est retenu comme thème ", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec des journalistes de l'APS en déplacement à Touba en perspective de l'évènement religieux.

Ce thème sera développé lors des différents plateaux et conférences organisés le jour-J par d'éminents savants et cheikhs soufis du Sénégal et de la quinzaine de pays invités, a précisé Cheikh Abdou Lahat Mbacké Gaïndé Fatma.

"On recevra 15 nationalités à Touba, cette année, pour le Magal [...] et à peu près une quarantaine de personnalités", a dit Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma.

Une quinzaine de pays dont l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, le Burkina Faso, le Nigéria, le Ghana, la Guinée-Bissau, les Etats-Unis, la France, les Émirats arabes unis seront présents avec des délégations composées pratiquement que de "soufis", un critère important pour le comité d'organisation.

De plus, "une centaine de délégations religieuses avec plus de 400 personnalités vont assister au Magal", a-t-il indiqué.

"Beaucoup sont des universitaires, des personnes qui ont une certaine crédibilité, qui sont bien connues dans leur pays" et au retour elles "vont faire un peu la promotion de l'islam tel qu'il est vécu au Sénégal", a-t-il avancé.

Selon lui, de nombreux pays arabes notamment ne connaissent pas l'islam confrérique tel que pratiqué au Sénégal.

Le Grand Magal de Touba, organisé sous sa forme actuelle depuis 1928, est un évènement religieux annuel commémorant le départ en exil au Gabon (1895-1902) de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, l'une des principales confréries musulmanes du Sénégal.

Né vers 1854, Cheikh Ahmadou Bamba s'est attribué le titre de Khadimou Rassoul, "serviteur du prophète".

Il est le fils de Mouhamad Ibn Abiballah, plus connu sous le nom de Mor Anta Saly, un serviteur de l'aristocratie princière, juriste-conseiller, un imam très respecté des musulmans et des rois. La mère de Bamba, Mame Diarra Bousso, surnommée "Diarratoullahi" ou "proche d'Allah", était reconnue pour sa piété.

Ahmadou Bamba qui préféra rester loin des palais dira : "si mon défaut est la renonciation aux vanités des princes, c'est là un précieux vice qui ne me déshonore point".

Il assimila le Coran et certaines sciences religieuses telles que la théologie, la prière et le droit musulman etc. Jusqu'en 1882, Ahmadou Bamba s'occupa de l'enseignement de son père tout en écrivant des ouvrages dans le domaine de la jurisprudence, de la théologie et le perfectionnement.

Après la mort de son père, Ahmadou Bamba devient un guide et fonda la voie mouride dans un contexte de domination coloniale française. Ce qui était d'ailleurs vu d'un très mauvais oeil par l'administration coloniale.

Le colon français, craignant que les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, résistant anti-colonial, ne suscitent un soulèvement populaire, décide de l'exiler au Gabon entre 1895 et 1902.

"Le motif de mon départ en exil est la volonté que Dieu a eue d'élever mon rang jusqu'auprès de Lui, de faire de moi l'intercesseur des miens et le serviteur du Prophète Mohamed (PSL)", avait, selon la tradition, indiqué Cheikh Ahmadou Bamba.

Khadimou Rassoul (serviteur du prophète Mohamed) est resté sept ans au Gabon, sur l'île inhospitalière de Mayombé, bravant toute sorte de dangers.

Il y a supporté plusieurs brimades de la part du colonisateur français engagé dans une croisade contre l'islam au Sénégal. Des années de surveillance, de privation, de solitude et de persécutions, relatent des historiens.

Ahmadou Bamba est mort en 1927 à Diourbel. Mais son héritage est perpétué par ses fils : Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké (1927-1945), El Hadj Falilou Mbacké (1945-1968), Serigne Abdoul Lahat Mbacké (1968-1989), Serigne Abdou Khadr Mbacké (1989-1990), Serigne Saliou Mbacké (1990-2007).

La disparition en 2007 de Serigne Saliou Mbacké a ouvert l'accession des petits-fils au khalifat : Serigne Mouhamadou Bara Mbacké (2007-2010), Serigne Sidy Moctar Mbacké (2010-2018) et Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui est le Khalife général des mourides depuis 2018.

Le Magal, terme wolof voulant dire rendre hommage, célébrer, magnifier, est commémoré en souvenir de cet exil qui marque le début d'une somme d'épreuves supportées en conscience par le Cheikh, suivant un pacte contracté avec son créateur.

Chaque année, des dizaines de milliers de pèlerins prennent d'assaut la ville de Touba pour se recueillir et prier à l'occasion du Magal, qui est également un moment de convivialité et d'hospitalité à travers les "berndé", ces copieux repas servis aux pèlerins.