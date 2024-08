Tunisie: Noyades et accidents à Zarzis - Un été meurtrier !

L'été, sous nos cieux, a toujours été une saison de toutes les vicissitudes. Aux plages, au sein des hôtels ou même sur les grands axes routiers, l'on ne manque plus de surprises et de tracas du quotidien. Noyades, intoxication alimentaire ou accidents mortels, la liste des victimes est longue.

Plus que les années précédentes, Zarzis a eu son lot de catastrophes, touts genres confondus, alors que la saison estivale n'est pas encore finie. En effet, les agents de la Protection civile n'ont pas chômé et les sirènes de leurs voitures n'ont pas cessé de retentir en effectuant des navettes entre les lieux des incidents et l'hôpital ou les cliniques, jour et nuit.

Cette année, la canicule a frisé le record, le nombre des estivants aussi. Par conséquent, une dizaine de personnes ont péri noyées dans certaines plages de la ville, et plus précisément dans des endroits dépourvus de maîtres-nageurs et de drapeaux signalant l'interdiction de baignade.

Intoxication

D'autre part, une nouvelle mode est créée. Des espaces aménagés et des hôtels pour y organiser des manifestations culturelles et festives et des mariages par les familles aisées. Mais, malheureusement, dans l'un de ces lieux, la fête de mariage a tourné au drame, au début de ce mois. Une centaine d'invités ont été intoxiqués et transportés à l'hôpital, après avoir consommé des produits périmés (maux de ventre, vomissements, diarrhées). Et le traiteur, originaire d'une ville du sud, n'a pas nié sa responsabilité dans ce qui s'est passé.

%

Une autre épidémie transmissible a vu le jour cet été. Il s'agit de la variole, une maladie virale contagieuse, censée être éradiquée depuis des années grâce à la vaccination. Toutefois, plusieurs cas de contamination se sont propagés, surtout chez les bébés. En plus de cela, les citoyens sont pris de panique par la présence des chiens errants, pensant au risque de la rage, si jamais ils se font mordre par un chien enragé.

Accidents de la route : monnaie courante

Autre fléau, les accidents de la circulation, causés surtout par les voitures immatriculées à l'étranger et les grosses cylindrées parmi les motos, sont considérables. Bilan : 135 accidents déclarés par les agences d'assurance, nous a confié le seul expert-automobiles, entre collisions, dérapages et incendies. Ce dont les coupables ont opté pour une solution à l'amiable. Certains se sont enfuis, parce que les papiers ne sont pas en règle. Le nombre de décès est certes minime, mais les blessés et les dégâts matériels sont importants.