Tunisie: EST - Zaddem, un cas sur lequel Cardoso doit statuer - Scénario ouvert...

Pour le moment, rien n'a été encore décidé pour le cas de Moataz Zaddem. Un cas sur lequel le coach doit statuer en premier lieu avant que le président du club ne tranche la question.

S'il a quitté le Parc B au mercato hivernal, c'est qu'il ne faisait pas partie des plans des deux entraîneurs qui ont été à la manoeuvre durant la première moitié de la saison, soit Mouïne Chaâbani puis Tarek Thabet.

Prêté à Al-Masry SC pour six mois, Zaddem n'a pas tardé à trouver ses marques au sein de la formation égyptienne, pour devenir une pièce maîtresse.

Le joueur a impressionné au point qu'au mois de mars, le président d'Al Masry, Kamel Abou Aly, a décidé d'activer l'option d'achat d'un montant de 280.000 dollars. Et alors que Zaddem, qui s'est plu Port-Saïd, a été séduit par l'idée d'y prolonger son séjour, Al-Masry a été interdit de recrutement pendant un certain temps. Et bien que le club égyptien ait réglé sa situation par la suite, tout est tombé dans l'eau et Moataz Zaddem a dû retourner à Tunis.

Des vacances prolongées !

D'ores et déjà, Zaddem est rentré tardivement à Tunis, le temps de terminer ses engagements avec Al-Masry à cause du prolongement de la saison 2023-2024 en Egypte.

Ceci dit, le joueur a pris des vacances à son retour à Tunis. Sauf que ses vacances se sont prolongées et, entre-temps, la préparation d'intersaison a bien avancé au point qu'elle a atteint la troisième et dernière phase.

%

Une situation qui complique davantage la situation du joueur dont le contrat, qui le lie à l'EST, court jusqu'au 30 juin 2026. De surcroît, il ne peut être transféré, même s'il trouve lui-même preneur, qu'avec l'accord du club.

Avec l'équipe B

Renseignements pris sur la situation actuelle du joueur: Moataz Zaddem s'entraîne actuellement avec l'équipe B. Pour le moment, rien n'a été encore décidé pour son cas. Un cas sur lequel Miguel Cardoso doit statuer en premier lieu avant que le président du club, Hamdi Meddeb, ne tranche sur la question.

C'est au technicien portugais de décider de retenir ou non Zaddem dans ses plans. Une chose est sûre : Zaddem, qui a retrouvé son rang d'international grâce à son passage à Al-Masry, veut faire partie des plans de l'entraîneur et jouer régulièrement, sinon partir ailleurs et jouer. A lui de trouver d'abord la forme, ce qui facilitera la tâche à tout le monde. Car aucun entraîneur ne voudrait garder un joueur dont la forme est moyenne. "Le cas Moataz Zaddem reste ouvert à tous les scénarios", nous confie une source officielle.