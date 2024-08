Tunisie: ESS - Le dernier virage est lancé avant le début de la saison - Une nouvelle dynamique

Un vent nouveau souffle sur l'Etoile avec, d'un côté, de nouvelles têtes dans tous les départements du club, et, de l'autre, le flot de départs et de recrues parmi l'équipe première et le changement de staff technique depuis deux mois. Quasiment une révolution de palais.

Prenez un homme de poigne, déterminé, professionnel et consciencieux et il change tout ou presque. En l'occurrence Zoubeir Beya qui, en quelques semaines, a changé beaucoup de choses dans le giron étoilé, notamment sur le plan de l'image et de la transparence. Administrativement, financièrement et même sportivement, un bol d'air frais souffle sur la perle du Sahel grâce aux décisions réalistes du premier maître à bord.

Même sur le plan technique, où l'empreinte des décisions de Zoubeir Beya, bien aidé par son vice-président Amine Chermiti, se fait également sentir. Beya a rappelé à l'ordre certains joueurs de retour de prêt, à savoir Fajriya et Naoui qui ont un temps boudé les entraînements et sont définitivement réintégrés dans l'effectif, pour disputer la nouvelle saison sous la casaque rouge et blanc.

En attendant de résoudre l'épineuse énigme du défenseur Mohamed Amine Kechiche de retour après une pige à l'AS Soliman et qui s'entraîne actuellement avec son ancien club Hilal Msaken, mais aussi Montassar Chabchoubi et surtout le milieu de terrain Khalil Zid, en fin de prêt de l'US Ben Guerdane et qui font toujours défection. Pour ne pas être en reste à la tête du club, on abat les dernières cartes et on peaufine les derniers réglages au niveau de l'effectif pour combler les places vacantes et veiller au grain.

De nouveaux visages

Comme celui d'une nouvelle recrue potentielle, issue de l'ancien giron étoilé qui devrait faire son retour au bercail moyennant un effort financier. Il s'agit de l'attaquant Aymen Sfaxi qui aurait résilié son contrat unilatéralement avec Al Arabi du Koweït pour rejoindre incessamment les Etoilés. Par contre, l'hécatombe des blessures se poursuit avec celle du milieu de terrain Malek Baayou gravement touché au genou lors de la rencontre face à l'ESHS. Mais le dégraissage de l'effectif seul ne suffit pas, si bien qu'il a fallu faire des renforts ciblés, sans «se ruiner». C'est que la levée définitive de l'interdiction de recrutement est attendue avec impatience. C'est même une question d'heures.

Fin du calvaire ?

Autre bonne nouvelle, Karim Akrout, président de la Commission des litiges, s'est rendu en Algérie pour convaincre l'ancien arrière droit de l'ESS, Benayada, de renoncer à une partie de ses émoluments, à savoir les pénalités de retard. l'ESS va, néanmoins, devoir mettre la main à la poche en réglant aujourd'hui même le reliquat restant des 339 000 euros et obtenir la levée définitive de l'interdiction de recrutement, aidée par le soutien indéfectible des fans qui ont massivement renfloué les caisses.

Enfin, volet sportif, sur le plan comptable des matchs amicaux, le bilan est correct avec 2 victoires et une parité contre des adversaires qui forcent le respect. Dernier succès en date, 1-0 face à l'Espoir Sportif d'Hammam Sousse avec une triplette de joueurs récemment recrutés alignés dès le départ, à savoir le défenseur guinéen Cherif Camara, Fedi Ben Choug et W. Chihi.

Sur le banc technique, le tandem Dhaou - Felhi va devoir confirmer les bonnes impressions entrevues durant ces tests grandeur nature, dès la première journée dans une semaine, à l'Olimpico de Sousse face à l'Olympique de Béja qui a joué de mauvais tours à l'ESS la saison dernière.