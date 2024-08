Tunisie: «Parole de femme» en version audio chez LIVOX - Le parcours militant de Radhia Haddad

La version audio du livre, lue par Samia Djaït Ben Achour, a été mise, à l'occasion de la Journée nationale de la femme tunisienne, le 13 août, en accès libre et gratuit.

Une nouvelle parution chez la maison d'édition Livox, spécialisée dans la production de livres audio, celle de «Parole de femme» de Radhia Haddad, militante féministe et femme politique tunisienne, dont le nom ne peut être dissocié de l'Histoire de la Tunisie. Elle est connue pour son combat pour l'émancipation de la femme, ses prises de position courageuses et ses engagements patriotiques.

La même maison d'édition était derrière le livre audio «Al Amir Al Saghroun», lu en dialecte tunisien par l'acteur Jamel Madani, accompagnée par une musique originale composée par Omar Aloulou, mais aussi «Cinq histoires de trésors» de l'auteur tunisien Samir Marzouki, lu par Ons Ben Youssef.

Paru aux éditions Elyssa en 1995, «Parole de femme» est un récit de vie qui retrace l'activité de Radhia Haddad sur une trentaine d'années (50-80) en tant que militante pour l'Indépendance de son pays, pour les droits de la femme tunisienne et pour les libertés publiques et la démocratie.

Le livre s'articule autour de quatre périodes clés de sa vie : Les années de plomb, les années d'apprentissage, les années-lumière et les années de résistance.

En publiant cette autobiographie, Radhia Haddad a voulu rappeler que les droits dont nous jouissons ont été conquis grâce au sacrifice des générations précédentes et que l'engagement politique est nécessaire pour préserver ces acquis et les actualiser.

Le livre audio, lu par Samia Djaït Ben Achour, a été mis, à l'occasion de la Journée nationale de la femme tunisienne, le 13 août, en accès libre et gratuit (https://books.livox.co/books/?id=iaio7f0q53r7ho5).

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore ce format, un livre audio est un livre ou un texte dont on a enregistré la lecture à haute voix (par l'auteur, par un comédien, par un lecteur professionnel, par un collectif ou par une synthèse vocale).

Avec l'essor des smartphones et autres appareils mobiles, les livres audio sont devenus un choix de plus en plus populaire pour ceux qui souhaitent lire en déplacement. Car l'un des grands avantages des livres audio est leur commodité, en plus d'être une excellente option pour ceux qui ont des difficultés à lire en raison d'une déficience visuelle ou d'autres handicaps. Pas encore bien installée sous nos cieux, pour ne s'adresser essentiellement qu'à un jeune public, la littérature audio ou lecture mobile est une forme bien établie aux Etats-Unis, en Chine, en Allemagne, au Royaume-Uni ainsi que dans les pays scandinaves.

Avec le podcast, le livre audio est un véritable phénomène populaire et un secteur en pleine évolution. On parle actuellement de livres audios interactifs qui sont de plus en plus populaires et qui permettent aux auditeurs de s'impliquer dans l'histoire de manière plus immersive. La réalité virtuelle (VR) peut y intervenir aussi et les auditeurs pourraient s'immerger pleinement dans l'histoire, créant ainsi une expérience plus vivante et plus engageante. Et avec les progrès de l'intelligence artificielle (IA), il est possible que les narrateurs IA deviennent plus courants à l'avenir.