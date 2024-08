Cameroun: Thierry Ndoh dément les accusations de Marc Brys - Conflit au sein des lions indomptables

Le journaliste Thierry Ndoh, connu pour sa grande mesure et son caractère inoffensif, se retrouve au coeur d'une polémique après avoir été accusé par Marc Brys, le sélectionneur des Lions indomptables, d'agression physique lors du dernier séjour de l'équipe nationale en Angola. Marc Brys a également affirmé avoir été victime d'agression verbale de la part de Benoît Angbwa, coordinateur des sélections nationales nommé par la Fecafoot, et que le Docteur Fotso a tenté de l'expulser du bus de la sélection nationale.

Cependant, Thierry Ndoh réfute catégoriquement ces accusations, les qualifiant de "fausses et diffamatoires". Il a déclaré : « Je ne l'ai jamais attaqué, si oui, pourquoi ? Le Dr Fotso n'est jamais monté dans le bus à Luanda pour le faire sortir de force. Quant au coordinateur, il n'a jamais fait ce dont Marc Brys l'accuse. Au contraire, c'est lui qui est attaqué à chaque fois. À Nsimalen, Banlock (coordonnateur des sélections nommé par le gouvernement, ndlr) a violemment arraché sa casquette et l'a jetée au sol. Il n'a pas cédé à la provocation et cela s'est fait devant les policiers », a expliqué Thierry Ndoh.

Ce conflit au sein des Lions indomptables soulève de nombreuses questions sur l'ambiance qui règne au sein de l'équipe nationale. Les propos échangés révèlent une tension palpable entre certains membres de l'encadrement et les instances dirigeantes du football camerounais. La situation est d'autant plus préoccupante qu'elle intervient à un moment clé pour les Lions, à l'aube de plusieurs compétitions importantes.

Les partisans de Thierry Ndoh insistent sur son intégrité et sa réputation irréprochable en tant que journaliste sportif. Quant à Marc Brys, il reste ferme sur ses accusations, ajoutant une couche de complexité à une affaire qui divise déjà l'opinion publique. Le besoin d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur ces allégations semble de plus en plus pressant.