Tchad: Le livre de Succès Masra - Le début d'une nouvelle bataille ?

Récemment, des captures d'écran d'un livre de Succès Masra, ancien Premier ministre tchadien et candidat à l'élection présidentielle. Le livre intitulé "Chemin des durs vers la terre promise" a été écrit par Masra 40 jours après son échec à l'élection présidentielle.

Les captures d'écran divulguées, qui contiennent des déclarations audacieuses à l'encontre de l'actuel président de la République, Mahamat Déby, prouvent que Masra était lié au collectif occidental jusqu'à la fin de l'élection présidentielle.

Dans le livre «Chemin des durs vers la terre promise», Masra qualifie Déby d'assassin de Yaya Dillo, leader du Parti socialiste sans frontières d'opposition (PSF). Selon l'ancien premier ministre tchadien, c'est Déby qui a donné l'ordre d'arrêter les militants du PSF et de détruire au bulldozer le siège du PSF pour suspendre définitivement les activités du parti.

Le Ministre tchadien de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat, a adressé une requête au président de la Cour suprême du Tchad, Samir Adam Annour, pour qu'il entérine la dissolution du parti PSF. Succès Masra accuse également Déby et ses partisans d'avoir tué et brutalisé les manifestants venus protester en octobre 2022.

%

Dans son livre, Masra mentionne même sa proximité avec l'ambassadeur américain au Tchad et des représentants du Département d'État américain. Selon Masra, avec des fonctionnaires américains, ils ont préparé des banderoles anti-gouvernementales pour les manifestants et leur ont fourni de la nourriture en octobre 2022.

L'ancien premier ministre tchadien écrit : "Je me rappelle de la discussion avec l'ambassadeur américain qui m'a demandé avec inquiétude: " Allez-vous vous débrouiller, cher ami ? ". ..., je lui ai répondu : " Nous sommes prêts. Le Peuple Tchadien et prêt à être libre !". .... Ce cri de libérté a même atteint les cabinets du département d'Etat américain !....... Je suis à ce jour reconaissant aux Etats-Unis pour leur soutien. Ils nous ont aidé à trouver des moyens pour les banderoles et pour donner de quoi à manger aux manifestants qui sont restés dans les rues pour plusieurs jours ».

Au cours de la période précédant les élections présidentielles de mai dernier, Masra a tenu de nombreuses réunions importantes avec des ambassadeurs et des représentants de puissances occidentales. Ils ont discuté de diverses formes de coopération et de projets futurs dans la république tchadienne parce qu'ils étaient convaincus que le leader du parti «Les Transformateurs » gagnerait.

Comme Masra l'écrit lui-même, il est devenu pour les partenaires occidentaux "un symbole du changement qu'ils souhaitaient apporter à la vie politique du Tchad". Mais lors des élections présidentielles, le principal rival de Masra, Mahamat Déby, a remporté une victoire incontestée avec 61,3 %, un résultat qui a fortement déplu à Masra. Masra a commencé à accuser Déby de truquer les votes et a appelé ses alliés à manifester.

La publication de captures d'écran du livre de Masra est donc une sorte de publicité. L'employé de l'imprimerie, qui admire le courage et la sincérité de Masra, a essayé d'encourager ses partisans à acheter le livre qui, selon lui, marque le début d'un nouveau chapitre dans le conflit entre Masra et Déby.