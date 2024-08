Afrique Centrale: Guerre dans l'est du pays - Pas d'avancées majeures dans les discussions entre Kinshasa et Kigali en Angola

Du 20 au 22 août 2024, une troisième réunion ministérielle s'est tenue en Angola entre des délégations rwandaise et congolaise concernant le conflit dans l'est de la RDC. Mais, selon diverses sources, ces discussions à Luanda n'ont pas encore conduit à des avancées significatives.

La troisième réunion ministérielle entre les délégations rwandaises et congolaises s'est achevée ce 22 août 2024 à Luanda, en Angola. Débutée le 20 août sous l'égide des autorités angolaises, cette rencontre avait pour objectif de faire progresser le processus de paix dans l'est de la RDC. L'armée congolaise et ses alliés y sont en confrontation avec le M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda.

Facilitée par le ministre angolais des Affaires étrangères Tete António, cette session a réuni son homologue congolaise Thérèse Kayikwamba Wagner, ainsi qu'Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

Malgré l'optimisme affiché par les parties, de nombreux défis restent à surmonter pour aboutir à un accord de paix.

Les ministres des Affaires étrangères des trois pays se retrouveront les 9 et 10 septembre

Luanda a précisé que l'objectif actuel est de dépasser le simple cessez-le-feu précédemment signé. Lors des discussions à huis clos, le médiateur angolais a présenté aux deux parties un document visant à aboutir à une solution négociée et pacifique, sous la forme d'un accord de paix durable et définitif, selon des sources angolaises. Le contenu de ce document avait déjà été au centre des échanges entre le président angolais et ses homologues congolais et rwandais, qu'il a rencontrés séparément ce mois d'août.

Cependant, selon diverses sources, les discussions à Luanda n'ont pas encore conduit à des avancées significatives. Kigali continue d'insister sur la neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Cela tandis que Kinshasa n'a toujours pas obtenu ni l'arrêt de l'avancée des rebelles du M23, qui poursuit ses recrutements et formations, ni le retrait des troupes rwandaises du sol congolais.

Une réunion d'experts est prévue à la fin du mois pour tenter de faire progresser les détails de l'accord proposé par le président angolais João Lourenço. Parallèlement, les ministres des Affaires étrangères des trois pays (RDC, Rwanda, Angola) se retrouveront à Luanda les 9 et 10 septembre pour poursuivre les discussions.

Sur le terrain, le M23 a déclaré ne pas se sentir concerné par les discussions de Luanda, poursuivant ainsi l'avancée de ses troupes vers d'autres zones.