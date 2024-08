Congo-Brazzaville: Festival Zododo - Des artistes vont s'exprimer à Madibou

Plus d'une vingtaine d'artistes seront sur scène à Mayanga, dans le huitième arrondissement de Brazzaville, Madibou, du 14 au 15 septembre, dans le cadre de la deuxième édition du festival Zododo. Au rythme de la musique urbaine et du théâtre, l'événement fera vivre au public une ambiance inédite.

Dans la lignée des festivals comme Ponton Miziki, Pointe-Noire en scène, le festival Zododo est initié par l'artiste comédien, humoriste, réalisateur et producteur Makossy christ dit Zododo Mack. Il est créé pour produire et faire connaître des jeunes artistes, de promouvoir et de favoriser leur art en pleine expansion, dans un contexte de pluralité. Ce festival est, en d'autres termes, un espace dédié à la promotion de la culture congolaise dans toute sa diversité. Des jeunes artistes peuvent se produire, échanger, partager des idées, des connaissances et des expériences afin de faire valoir leur savoir-faire, tout en développant l'esprit de la tolérance et le respect de l'autre dans la singularité.

« La motivation de créer ce festival vient de ma volonté de donner aux jeunes artistes congolais une plateforme pour s'exprimer et se faire connaître. Ce festival s'adresse aux jeunes désireux d'évoluer dans ce domaine. Je tiens à rassurer le public et l'encourager à se mobiliser pour cet événement afin de se ressourcer davantage dans le domaine de l'art. Le festival se déroulera dans une atmosphère de paix, afin que chacun se sente bien au quartier Mayanga », a déclaré son promoteur. Ce sera donc une occasion pour les organisateurs de dynamiser davantage l'amitié séculaire qui les lie aux artistes et une opportunité pour ces derniers de rencontrer des professionnels dont des managers, des producteurs et mécènes.

L'événement se donne pour objectif de promouvoir la culture congolaise dans toute sa diversité; de rechercher à renforcer les liens d'amitié entre les artistes et le public, tout en favorisant un environnement artistique inclusif; de créer des opportunités pour les jeunes artistes; de faire sortir du ghetto la musique et la culture afin de mettre en lumière ces jeunes dont la plupart manquent de visibilité et de notoriété. « Nous sommes impatients de vivre ensemble cette deuxième édition qui promet d'être encore plus enrichissante et inspirante pour tous. Nous demandons aux artistes de promouvoir l'événement dans leurs cercles et nous prévoyons des animations ainsi que des surprises pendant cette rencontre », a poursuivi le promoteur.

Pour attirer le public vers ce festival, un certain nombre de stratégies est mis en place, notamment une campagne de communication dynamique incluant des affiches publicitaires, des réseaux sociaux, un partenariat avec des médias locaux.

Compte tenu de la tendance actuelle et des aspirations de la jeunesse plus attirée par les musiques urbaines, la deuxième édition de ce festival en fait une part belle au détriment de la rumba. Du hip-hop , de l'afrobeat , de la R NB, en passant par le coupé-décalé, le public sera émerveillé par des artistes talentueux tels que Likala moto, Youyou mobangue, Sozzy mapassa, Houzé GVNG, C. Ben, Réveil africain, Mariam jumelle, Jackson De Bac's DJ Matiti, DJ Ken, Cannibale Brave Style, Ronel magic enfoiré de crime, KG Boy, Skaro Cartel et bien d'autres.

« La musique urbaine est mise en avant, car elle touche de nombreux jeunes. Nous voulons leur donner l'opportunité de réaliser leurs ambitions. De nombreux jeunes sont dévoués pour l'art et méritent d'être soutenus », a renchéri Mack Zododo. Au-delà de la musique qui constitue le vecteur de cette édition, d'autres activités sont aussi inscrites au programme, à savoir des spectacles de théâtre, des ateliers de formations pour des artistes, des jeux d'humour, des séances d'échange entre professionnels.