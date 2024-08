Congo-Brazzaville: Patrimoine - Un colloque international sur le royaume de Loango en perspective

Le conseiller départemental et municipal de Pointe-Noire, Azzangot Demeyo, entend organiser, du 12 au 14 septembre dans cette ville, un colloque international sur le royaume de Loango afin d'aider la génération actuelle à découvrir la richesse ancestrale.

Sous le haut patronage du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, le rendez-vous du donner et du recevoir vise à relire toute la littérature disponible sur le royaume de Loango, de dépoussiérer les nombreuses zones d'ombre qui subsistent sur certaines questions et de proposer une nouvelle herméneutique sur ce royaume et son devenir.

Placée sur le thème « Origines, fondements et perspectives du royaume de Loango », cette messe intellectuelle développera des sous-thèmes portant sur « La mémoire et la vie socioculturelle de Loango », « L'anatomie économique et les savoirs endogènes du Loango » ainsi que « Les échanges socioculturels et la diplomatie de Loango ».

Les retrouvailles culturelles connaîtront la participation de plusieurs personnalités tant nationales qu'internationales, en l'occurrence des personnes ressources du royaume de Loango, des écrivains, des chercheurs et des professeurs des universités.

Le comité d'organisation de ce colloque demande aux autorités congolaises un soutien financier pour faire face aux besoins logistiques de cette rencontre. « Nous attendons des autorités un appui financier pour la réussite de cette grand-messe culturelle dite à l'honneur du royaume de Loango », a dit le président du comité d'organisation du colloque.

D'après le chercheur et historien congolais Didier Moe Loembe Tchikambou, membre de la lignée royale N'Kata et président-fondateur du Cercle de réflexion Honoris Causa, « le royaume Loango fut créé vers la fin du VIIIe et le début du IXe siècle, dans l'actuel Angola. Et il est arrivé dans la région du Kouilou, à Loango, sous la direction d'un dignitaire du nom de Kungu ».

Selon lui, le royaume de Loango est une monarchie héréditaire matrilinéaire, c'est-à-dire qu'au souverain défunt succède non pas son propre fils mais celui de sa soeur aînée par ordre de primogéniture. Le Mâ Loango (ou Ma-Loango) est le monarque du royaume de Loango. Par sa réputation de clairvoyance et de prestige, Mâ Loango (Ngangue Mvumba) joue aussi un rôle social dont la fonction première est de maintenir la sécurité et la prospérité du royaume.