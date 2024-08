Afrique: Rencontres photographiques de Douala 2025 - L'appel à projet vient d'être lancé

C'est sur le thème « Le temps qui passe ! Ma ville avant, maintenant, demain » que les photographes et vidéastes du continent et d'ailleurs sont conviés à se démarquer à travers des créations singulières et narratives.

La photographie, bien plus qu'une simple capture d'images, devient une expérience sensorielle et artistique à travers les Rencontres photographiques de Douala, mieux connues sous le nom de « Repdoul ». Initiées par les ateliers Kam'Art, ces rencontres organisées chaque deux ans se positionnent comme un moment incontournable dans le paysage artistique et photographique du Cameroun.

L'appel à projet lancé dans le cadre de l'événement est ouvert jusqu'au 27 octobre. Il concerne tous les artistes du monde entier, photographes et vidéastes, amateurs ou professionnels, sans restriction de sexe, d'âge ou de nationalité. Sur le thème « Le temps qui passe ! Ma ville avant, maintenant, demain », les candidats sont invités à explorer l'écologie urbaine à travers la photographie afin de proposer des images qui questionnent la manière dont les villes évoluent et s'adaptent aux défis contemporains.

En effet, les organisateurs souhaitent transformer la photographie et la vidéo en une expérience visuelle immersive à travers ses expositions et projections. Celles-ci se voulant le reflet de l'excellence artistique. Ainsi, durant le festival prévu du 9 au 13 avril 2025 à Douala, au Cameroun, les Repdoul mettront en lumière le travail exceptionnel des photographes et vidéastes qui seront sélectionnés afin de créer un espace où chaque image raconte une histoire, où chaque instant est une oeuvre d'art à part entière.

« En réunissant des professionnels, des passionnés et des novices autour de l'art de la photographie et de la vidéo, les Repdoul se positionnent comme un voyage au coeur de la créativité, de l'apprentissage et de l'exploration visuelle. Que vous soyez un photographe chevronné, un amateur passionné ou simplement curieux de découvrir le monde de la photographie, le festival offre une expérience unique et enrichissante. Préparez-vous à plonger dans un univers où chaque clic capture bien plus qu'une image : il immortalise une émotion, raconte une histoire, et contribue à l'évolution de l'art photographique au Cameroun et au-delà », ont indiqué les organisateurs.

Pour postuler, les artistes sont invités à lire le règlement disponible sur les réseaux sociaux des Repdoul, puis à soumettre leurs candidatures par mail au plus tard le 27 octobre.