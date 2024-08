Angola: La secrétaire du PR invite la Promaica à collaborer à la mise en oeuvre du PDN2023/27

Benguela (Angola) — La secrétaire du Président de la République aux Affaires Sociales, Marinela Gamboa Laureano, a invité jeudi, dans cette ville, la Promaica à identifier des actions et à collaborer avec les organismes de l'État dans la mise en oeuvre du Programme de Développement National 2023/2027, a appris l'Angop.

Marinela Gamboa, qui intervenait à l'ouverture du 1er Congrès National pour la Promotion de la Femme Catholique Angolaise (Promaica), a souligné, dans le cadre du PDN, le Plan National d'Éducation pour Tous et le Plan Stratégique de Santé Sexuelle et Reproductive.

Le Projet d'autonomisation des jeunes filles, la Stratégie globale d'action sanitaire pour les adolescents et les jeunes, la mise en oeuvre et la diffusion de la loi 25/11 du 14 juillet sur la violence domestique et ses règlements, sont d'autres programmes que l'Exécutif compte sur la contribution de la Promaica dans leur matérialisation.

Marinela Gamboa a rappelé que, récemment, le Président de la République, João Lourenço, a reconnu, lors de la 43ème réunion ordinaire de la SADC, que « le pays reconnaît et valorise le rôle actif joué par la femme angolaise, dans le cadre des responsabilités complexes » qui leur sont confiées".

Selon la secrétaire, cette vision s'aligne parfaitement avec les principales priorités et programmes destinés aux femmes que l'Exécutif a inclus dans le Plan de Développement National (PDN) 2023/2027, pour répondre à leurs aspirations.

A l'occasion, la secrétaire du PR a également fait référence à l'Accord-cadre signé avec le Saint-Siège, en 2019, régi par plusieurs décrets exécutifs et pédagogiques des départements ministériels, dont ceux des Finances, de la Justice, de l'Éducation, de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Culture.

Pour elle, cet accord régule et renforce la coopération bilatérale, avec de multiples avantages pour les deux parties.

La responsable a souligné que ces dernières années, l'Exécutif soutient le travail des congrégations religieuses, en mettant l'accent sur leurs groupes de femmes.

D'autre part, Marinela Gamboa estime que les panels en discussion au congrès indiquent que "la Promaica est comparable à un arbre dont la petite graine a été semée en août 1990, a grandi, a fleuri et a déjà porté de nombreux fruits".

On espère donc que le premier congrès apportera des idées et des conclusions pour la consolidation de cette organisation de femmes et pour l'autonomisation croissante de la femme angolaise dans l'Église et la société.

Elle a également estimé que les 34 ans de la Promaica confirment la vérité biblique selon laquelle "le juste vivra par la foi".

Étaient témoins de la cérémonie d'ouverture le vice-président du CEAST, Dom Estanislau Chindecasse, l'évêque du diocèse de Benguela, Dom António Jaca, la responsable nationale de la promotion de la femme catholique angolaise, Julieta de Araújo, ainsi que la vice-gouverneure pour les affaires politiques, sociales et économiques, Lídia Amaro.

Plus de 20 mille fidèles catholiques sont attendus à Benguela pour participer au Ier Congrès National de la Promaica.

Pendant quatre jours, les participants aborderont divers sujets, en mettant l'accent sur les stratégies d'action futures, l'actualisation des statuts et une synthèse des panels abordés lors de la réunion précédente.

La Promaica a été fondée le 23 août 1990 dans le diocèse de Benguela, par l'évêque de l'époque, Dom Óscar Braga.